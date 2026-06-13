Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Хайде играйте: Задигнаха бутонките и топките на англичаните Полицията в Канзас вече задържа заподозрени, кражбата се оказа вътрешна афера Снимка: Getty Images

Без бутонки, без топки и без екипи. Така започва световното първенство за Англия.

Крадци проникнаха в лагера на тима в Канзас и задигнаха почти цялата тренировъчна екипировка. Липсват десетки чифтове футболни обувки, фланелки, както и топките, с които бе предвидено англичаните да тренират по време на престоя си зад Океана.

Екипировката пристигна от Флорида, където отборът беше на едноседмичен лагер заради последните две контроли. Неприятната изненада дошла още преди настаняването на футболистите в лагера.

Още по-абсурдното е, че кражбата явно е осъществена от вътрешни хора. Полицията в Канзас е задържала двама от служителите на базата.

Първият мач на Англия е срещу Хърватия - в сряда от 23:00 часа българско време.