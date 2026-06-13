КАТЕГОРИИ

  • Вход
Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

Време е за самба - Бразилия излиза на дансинга

Маратонът тази нощ - 4 вълнуващи мача. Гледайте ги на VOYO!

Време е за самба - Бразилия излиза на дансинга
 

Първите два дни на световното първенство предложиха вълнуващи моменти, красиви голове и пищни церемонии по откриването - цели три! Третият ден обаче идва със специален момент - на дансинга излиза Бразилия! 

А за пръв път зрителите ще могат да се насладят на цели 4 мача от програмата. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Безсънната нощ стартира в 22:00 часа. Катар и Швейцария ще изиграят втория мач от група В, където са още Канада и Босна (1:1 в петък). Срещата е в Сан Франциско. 

Канада не последва примера на Мексико на Мондиал 2026

В 01:00 часа след полунощ суперфаворитът Бразилия се изправя срещу Мароко. Сблъсъкът ще е в Ню Джърси, където ще се проведе и финалът на мондиала на 19 юли. 

За първи път в историята селесао е бъде воден на световно първенство от чужденец - с Карло Анчелоти са свързани надеждите на цялата нация за първа титла от 24 години. 

В очакване на мача Катар - Швейцария: Да приготвим катарски мачбус и швейцарско фондю (СНИМКИ)

Задачата на старта обаче не е никак лесна. Мароканците са четвърти отпреди 4 години, а имената в състава са повече от вълнуващи. 

Маратонът продължава в 04:00 часа, когато Хаити и Шотландия ще спорят във Фоксбъро край Бостън. Хаитяните са дебютант, а британците се завръщат след 1998 г. в нов опит най-после да прескочат груповата фаза. 

Мондиалът стигна и до Канада:

А в 07:00 часа Австралия и Турция ще сложат край на шоуто. Срещата е втора в група В, където са САЩ и Парагвай (4:1). Двубоят е във Ванкувър. Австралийците определено са с високи амбиции, след като на последния мондиал отидоха в елиминациите. Турците пък искат да напомнят за себе си след третото място през 2002 г.

хаити сащ футбол Бразилия турция швейцария канада ванкувър мондиал австралия торонто Ню Джърси карло анчелоти катар шотландия световно първенство по футбол босна парагвай церемонии майкъл бубле сан франциско мачове мароко аланис морисет voyo Група В дебютант българска национална телевизия FIFA World Cup 2026

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата