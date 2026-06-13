Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Време е за самба - Бразилия излиза на дансинга Маратонът тази нощ - 4 вълнуващи мача. Гледайте ги на VOYO!

Първите два дни на световното първенство предложиха вълнуващи моменти, красиви голове и пищни церемонии по откриването - цели три! Третият ден обаче идва със специален момент - на дансинга излиза Бразилия!

А за пръв път зрителите ще могат да се насладят на цели 4 мача от програмата. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Безсънната нощ стартира в 22:00 часа. Катар и Швейцария ще изиграят втория мач от група В, където са още Канада и Босна (1:1 в петък). Срещата е в Сан Франциско.

В 01:00 часа след полунощ суперфаворитът Бразилия се изправя срещу Мароко. Сблъсъкът ще е в Ню Джърси, където ще се проведе и финалът на мондиала на 19 юли.

За първи път в историята селесао е бъде воден на световно първенство от чужденец - с Карло Анчелоти са свързани надеждите на цялата нация за първа титла от 24 години.

Задачата на старта обаче не е никак лесна. Мароканците са четвърти отпреди 4 години, а имената в състава са повече от вълнуващи.

Маратонът продължава в 04:00 часа, когато Хаити и Шотландия ще спорят във Фоксбъро край Бостън. Хаитяните са дебютант, а британците се завръщат след 1998 г. в нов опит най-после да прескочат груповата фаза.

А в 07:00 часа Австралия и Турция ще сложат край на шоуто. Срещата е втора в група В, където са САЩ и Парагвай (4:1). Двубоят е във Ванкувър. Австралийците определено са с високи амбиции, след като на последния мондиал отидоха в елиминациите. Турците пък искат да напомнят за себе си след третото място през 2002 г.