Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Шакира, 80 000 фенове и шоу: световното започна! (СНИМКИ) От Пеле и Марадона до Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Най-чаканият турнир в света започна! На стадиона в Мексико Сити се проведе зрелищна церемония по откриването на световното първенство по футбол преди откриващия мач на Мондиал 2026 между Мексико и Южна Африка.

Снимка: Reuters

На трибуните има над 80 000 зрители, а половин час преди началото Шакира и нигерийския певец Бърна Бой изпяха една от официалните песни на Мондиал 2026

„Dai, dai“.

Снимка: Reuters

Около стадион „Ацтека“ атмосферата също е наелектризираща. Хиляди фенове изпълват улиците, а властите са предприели мащабни мерки за сигурност.

Според местните медии близо 100 000 полицаи ще се грижат за реда в цялата страна.

Снимка: Reuters

Легендарният стадион „Ацтека“ отново е в центъра на световното внимание. Именно тук Пеле триумфира с Бразилия през 1970 г., а Диего Марадона изведе Аржентина до световната титла през 1986 г. Малко футболни арени могат да се похвалят с толкова богата история и толкова много незабравими моменти.

Снимка: Reuters

Сега „Ацтека“ отново е готов да посрещне нова глава от историята на световния футбол. Очакването приключи – Световното първенство започва!