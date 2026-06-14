Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Историята е безмилостна: Бразилия никога не е ставала шампион след такъв старт Винисиус беше избран за играч на мача срещу Мароко Снимка: Reuters

Бразилия никога не е печелила световно първенство, след като "златистите" са започнали с равенство или загуба. По-рано днес отборът на Карло Анчелоти завърши наравно 1:1 с Мароко.

Страната има пет титли, най-много от всички останали, като последната ѝ победа е през 2002 г.

В същото време Винисиус беше обявен за най-добър играч в мача между Бразилия и Мароко от първия кръг на Мондиал 2026.

Бразилецът, представляващ Реал Мадрид, изравни в 32'. Той също така направи 26 точни подавания (общо 31) и направи един шпагат.

Снимка: Reuters

Вини има 10 гола в 50 мача за Бразилия.

"Не печелиш световното първенство в първия мач. По много причини първият мач трябва да не мине по план, но трябва да продължим и да се подготвим добре за следващия мач, а целта е преминем през груповата фаза и да се подобряваме с времето. Винисиус отбеляза фантастичен гол, винаги е бил опасен играч и мисля, че има всички качества, за да направи страхотен турнир.

Трябва да приемаш критиките, когато отборът не играе добре. Мисля, че стартовият състав беше внимателно подбран, защото работихме върху него. Не мисля, че критиките са насочени към играчите, които започнаха; критиките са насочени към отбора, който не игра добре през първото полувреме“, коментира след срещата Карло Анчелоти.