Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мароко не се даде на Карло Анчелоти и Бразилия Игор Тиаго бе титуляр при 1:1 в група 3 на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Един от фаворитите за титлата - Бразилия, започна световното първенство с 1:1 с Мароко в група 3. Двубоят беше дебютен на мондиал за легендарния треньор на "Селесао" Карло Анчелоти, както и за избрания от него да води атаката Игор Тиаго - бивша звезда на Лудогорец.

На МетЛайф Стейдиъм в Ню Джърси (САЩ), африканците поведоха в 21', когато Исмаел Сайбари беше изведен от Браим Диас и преодоля елегантно Алисон. Бразилия обаче натисна и възстанови равенството в 32' чрез Винисиус Жуниор, който прати топката в горния десен ъгъл след подаване от Бруно Гимараес.

Така играчи на Реал Мадрид вече имат 79 попадения на световни финали, изравнявайки рекорда на представителите на Байерн Мюнхен.

Снимка: Reuters

Очакванията сблъсъкът между петкратния световен шампион и най-силния тим в Африка да бъде най-интригуващият на Мондиал 2026 до момента не се сбъднаха. След почивката темпото спадна, а чисти голови положения липсваха.

В крайна сметка Бразилия и Мароко за първи път не излъчиха победител. Двата тима са се срещали още три пъти в исторически план, като Селесао е спечелил при два от тях - с 2:0 в приятелски мач през 1997 г. и с 3:0 в груповата фаза на Мондиал 1998. Мароко обаче се наложи с 2:1 в контрола през 2023 г., превръщайки се в единствения арабски отбор, побеждавал бразилците.

Във втория кръг от основната фаза на Мондиал 2026 Бразилия излиза срещу аутсайдера Хаити, докато мароканците ще мерят сили с Шотландия.

Снимка: Reuters

Съставите:

Бразилия: 1. Алисон, 16. Дъглас Сантос, 3. Габриел, 6. Маркиньос, 24. Роджер Ибанес, 5. Каземиро, 8. Бруно Гимараес, 20. Лукас Пакета, 11. Рафиня, 7. Винисиус Жуниор, 25. Игор Тиаго

Мароко: 1. Ясин Боно, 3. Нусаир Мазрауи, 18. Шади Риад, 14. Иса Диоп, 2. Ашраф Хакими, 24. Нийл Ел Айнауи, 6. Аюб Буади, 8. Азедин Унахи, 23. Билал Ел Ханус, 10. Браим Диас, 11. Исмаел Сайбари