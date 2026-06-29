„Къде изчезнаха парите?“ Президент поиска пълна проверка след футболния крах
Южна Корея търси отговорни за провала
Президентът на Южна Корея поиска разследване след унизителния провал на световното първенство
Футболна буря разтърси Южна Корея след катастрофалното отпадане на националния отбор от световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.
Президентът Лий Дже-мьон лично нареди мащабно разследване на всички обстоятелства около провала, който предизвика гняв сред феновете и политическите среди.
След обещаващо начало и впечатляващ обрат в първия мач, южнокорейците се сринаха в следващите две срещи и напуснаха турнира по безславен начин. Последиците не закъсняха – треньорът Хон Мюн-бо подаде оставка часове след отпадането, а властите поискаха пълна проверка на решенията, довели до футболната катастрофа.
„Напълно озадачен съм“, заяви президентът, като настоя за разследване на начина, по който са били похарчени държавните средства и защо проектът е завършил с толкова тежък провал.
Скандалът се задълбочава и заради дългогодишните спорове около назначението на Мюн-бо, чиято повторна поява начело на отбора беше посрещната с остри критики още от самото начало.
Сега Южна Корея е изправена пред най-сериозната си футболна криза от години, а общественото недоволство расте с всеки изминал ден.
Корейците, четвърти на Мондиал 2002, изглеждаше, че със сигурност ще преминат групата с Мексико, Република Южна Африка и Чехия. След победа с 2:1 срещу Чехия, те загубиха от Мексико и изненадващо от Южна Африка. Трите точки не бяха достатъчни, за да продължат напред като трети в края на груповата фаза.
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