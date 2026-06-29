Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Къде изчезнаха парите?“ Президент поиска пълна проверка след футболния крах Южна Корея търси отговорни за провала Снимка: Reuters

Президентът на Южна Корея поиска разследване след унизителния провал на световното първенство

Футболна буря разтърси Южна Корея след катастрофалното отпадане на националния отбор от световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Президентът Лий Дже-мьон лично нареди мащабно разследване на всички обстоятелства около провала, който предизвика гняв сред феновете и политическите среди.

След обещаващо начало и впечатляващ обрат в първия мач, южнокорейците се сринаха в следващите две срещи и напуснаха турнира по безславен начин. Последиците не закъсняха – треньорът Хон Мюн-бо подаде оставка часове след отпадането, а властите поискаха пълна проверка на решенията, довели до футболната катастрофа.

„Напълно озадачен съм“, заяви президентът, като настоя за разследване на начина, по който са били похарчени държавните средства и защо проектът е завършил с толкова тежък провал.

Снимка: Reuters

Скандалът се задълбочава и заради дългогодишните спорове около назначението на Мюн-бо, чиято повторна поява начело на отбора беше посрещната с остри критики още от самото начало.

Сега Южна Корея е изправена пред най-сериозната си футболна криза от години, а общественото недоволство расте с всеки изминал ден.

Корейците, четвърти на Мондиал 2002, изглеждаше, че със сигурност ще преминат групата с Мексико, Република Южна Африка и Чехия. След победа с 2:1 срещу Чехия, те загубиха от Мексико и изненадващо от Южна Африка. Трите точки не бяха достатъчни, за да продължат напред като трети в края на груповата фаза.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.