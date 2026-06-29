Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Колумбия го унижи, легенди го разкъсаха! Без името си е никой, тръбят на Острова Снимка: Reuters

Португалия се добра до второто място в групата си на Мондиал 2026, но вместо увереност преди елиминациите, около отбора се трупат все повече въпросителни. А най-голямата от тях отново се казва Кристиано Роналдо.

41-годишната звезда беше сочена за герой след двата си гола срещу Узбекистан, но само няколко дни по-късно се превърна в една от най-обсъжданите теми на турнира - и то по негативни причини. Срещу Колумбия (0:0) Роналдо беше почти невидим, не създаде нито едно голово положение и завърши с най-ниската оценка сред титулярите на Португалия.

Особено болезнен се оказа един от преките му свободни удари. След дълга подготовка и характерната поза преди изпълнение, топката завърши право в стената на критиците. В социалните мрежи веднага заваляха сравнения с Лионел Меси, който реализира от сходна позиция само дни по-рано.

След последния съдийски сигнал феновете на Колумбия започнаха подигравателни скандирания: „Къде е Роналдо?“. А самият той отказа да говори подробно пред медиите и се измъкна с краткото: „Днес е ред на Жоао Феликс.“

Критиките не закъсняха. Бившият защитник на Ливърпул Стив Никъл беше безпощаден: „Ако нямаше името Роналдо на гърба си, никой нямаше да го забележи на терена.“

Снимка: Reuters

Дори Златан Ибрахимович се включи със саркастичен коментар, след като португалецът обяви „Завърнах се“ след мача с Узбекистан: „Колумбия му каза: Добре дошъл обратно в реалността“, коментира шведът.

Но големият въпрос вече не е само формата на Роналдо. Все повече критики отнася и селекционерът Роберто Мартинес, който отказва да извади капитана си от игра. Въпреки възрастта си и видимата умора, CR7 изигра всяка минута от груповата фаза.

И докато Португалия се готви за сблъсъка с Хърватия, напрежението расте. Защото ако Роналдо отново остане в сянка, въпросът „Къде е Кристиано?“ може да се превърне в най-шумната тема на световното първенство.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.