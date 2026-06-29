Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Иво Бързаков Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация $6000 за последния мач на Кристиано или Модрич на Мондиал 2026 Най-скъпият 1/16-финал

Истинска истерия се разрази преди сблъсъка между Кристиано Роналдо и Лука Модрич в 1/16-финалите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Португалия се изправя срещу бронзовия медалист от Мондиала в Катар през 2022 - Хърватия на 3 юли. Срещата в Торонто със сигурност ще бъде емоционална, тъй като вероятно ще бъде последна изява за някой от Кристиано и Модрич на планетарен шампионат.

Цените на билетите за срещата скочиха до небесата. Най-евтините талони се продават за рекордните 6 хиляди долара!

Специализираният сайт за анализ на данните за билети TicketData сочи, че дуелът между двата европейски колоса е най-скъпият в 1/16-финалите на турнира.

В информацията се посочва, че пропуските са увеличили цената си повече от два пъти след последния мач на „мореплавателите“ от груповата фаза с Колумбия (0:0). Една от причините за това е новата динамична ценова система на ФИФА, при която стойността се определя от търсенето. Подобни модели отдавна се използват за концерти и големи спортни събития в САЩ.

По-ранен анализ от страна на "Ройтерс" отбеляза, че неконтролирането покачване на разходите за пропуски и настаняването прави световното първенство в САЩ, Канада и Мексико все по-недостъпно за хората с по-ниски доходи, намалявайки социалното и икономическо разнообразие сред привържениците.

Така мачът между Роналдо и Модрич, бивши съотболници в Реал Мадрид, се превърна в един от най-обсъжданите, не само заради факта, че ще бъде сбогуване с някоя от двете легенди, но и заради търговската стойност.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.