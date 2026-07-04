Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Колумбия би Гана за последното място на осминафиналите на световното Ясни са всички двойки за следващата фаза Снимка: Reuters

Колумбия е последният осминафиналист на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Южноамериканците заслужено взеха победата срещу Гана в Канзас Сити, въпреки че вкараха само един гол в първите минути.

През цялата среща обаче те държаха инициативата и бяха по-стабилният тим на терена, като пропуснаха сериозни положения да направят победата си по-изразителна.

Мачът

Колумбийците бяха по-настъпателни още от първите минути на срещата и това даде резултат.

В 14-ата минута Йон Ариас засече подаване в наказателното поле и така тимът му поведе с 1:0.

Снимка: Reuters

Южноамериканците нямаха никакво намерение да "пазят резултат" и продължиха с атаките по терена.

В началото на второто полувреме техен гол бе отменен заради засада. Ганайците трудно намираха възможност да реализират голови атаки, докато колумбийците бяха чест "гост" в наказателното поле.

Какво следва?

Така Колумбия се надява да повтори най-доброто си представяне на световно първенство. Преди това тимът игра на осминафинал през 1990 г. в Италия и 2018 г. в Русия, а през 2014 г. бе четвъртфиналист в Бразилия.

В следващата фаза съперник на Колумбия ще е Швейцария. Европейският тим отстрани Алжир след победа с 2:0 24 часа по-рано.

Мачът е на 7 юли.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.