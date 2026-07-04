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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Колумбия би Гана за последното място на осминафиналите на световното

Ясни са всички двойки за следващата фаза

Колумбия би Гана за последното място на осминафиналите на световното
 Снимка: Reuters

Колумбия е последният осминафиналист на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Южноамериканците заслужено взеха победата срещу Гана в Канзас Сити, въпреки че вкараха само един гол в първите минути.

През цялата среща обаче те държаха инициативата и бяха по-стабилният тим на терена, като пропуснаха сериозни положения да направят победата си по-изразителна.

Мачът

Колумбийците бяха по-настъпателни още от първите минути на срещата и това даде резултат.

В 14-ата минута Йон Ариас засече подаване в наказателното поле и така тимът му поведе с 1:0.

Снимка: Reuters

Южноамериканците нямаха никакво намерение да "пазят резултат" и продължиха с атаките по терена.

В началото на второто полувреме техен гол бе отменен заради засада. Ганайците трудно намираха възможност да реализират голови атаки, докато колумбийците бяха чест "гост" в наказателното поле.

Какво следва?

Така Колумбия се надява да повтори най-доброто си представяне на световно първенство. Преди това тимът игра на осминафинал през 1990 г. в Италия и 2018 г. в Русия, а през 2014 г. бе четвъртфиналист в Бразилия.

В следващата фаза съперник на Колумбия ще е Швейцария. Европейският тим отстрани Алжир след победа с 2:0 24 часа по-рано.

Мачът е на 7 юли.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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