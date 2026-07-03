Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Точни като часовник: Швейцария би Алжир и е на осминафинал Два гола бяха достатъчни на европейския тим да продължи напред на световното Снимка: Reuters

С два гола в точните моменти тимът на Швейцария си осигури място на осминафиналите на световното първенство по футбол, след като победи Алжир.

Тимът от Европа бе фаворит в мача и с премерена игра и много разумни отигравания на терена във Ванкувър доказа, че бе именно такъв.

Головете

Швейцарците вкараха по едно попадение в двете полувремена.

Въпреки че противниците им започнаха по-агресивно, "кръстоносците" успяха да се разпишат в 11-ата минута.

Снимка: Reuters

Тогава Емболо прати топката във вратата след перфектна акция и асистенция на Манзамби.

Вторият гол падна в началото на второто полувреме. Точен беше Ндой, който се оказа най-съобразителен след грешка на алжирската защита и с топовен шут направи резултата 2:0.

Снимка: Reuters

Какво следва?

Така Швейцария ще играе за четвърти пореден шампионат на осминафинали. Най-доброто представяне на тима са три четвъртфинала от далечните 1934, 1938 и 1954 г.

Алжир пък не повтори върховото си постижение - осминафинал от 2014 г.

Снимка: Reuters

В следващия кръг на елиминациите Швейцария ще играе срещу победителя от мача Колумбия - Гана, който ще се играе в ранните часове на 4 юли.

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