Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Ето ги осминафиналите на световното първенство по футбол! Вижте и разпределението за следващата фаза Снимка: Reuters

Край! Приключи и последният мач от 1/16-финалите на световното първенство по футбол!

Ясни са вече всички двойки от осминафиналите, които ще започнат още тази вечер в 20:00 ч. българско време. Големите отсъстващи ще са Германия и Нидерландия, които не успяха да продължат напред след загуби съответно от Парагвай и Мароко.

Ето какво ни очаква в следващата фаза на шампионата и кога да следите мачовте.

Осминафинали

4 юли, 20:00 Канада - Мароко

5 юли, 00:00 Парагвай - Франция

5 юли, 23:00 Бразилия - Норвегия

6 юли, 03:00 Мексико - Англия

6 юли, 22:00 Португалия - Испания

7 юли, 03:00 САЩ - Белгия

7 юли, 19:00 Аржентина - Египет

7 юли, 23:00 Швейцария - Колумбия

*Възможна е промяна на часа на мача Мексико - Англия заради гръмотевични бури в Мексико. Обсъжда се промяна и на началния час на Парагвай - Франция и Бразилия - Норвегия, а причината са високите температури в САЩ.

Снимка: Reuters

Четвъртфинали

9 юли, 23:00 Канада/Мароко - Парагвай/Франция

10 юли, 22:00 САЩ/Белгия - Португалия/Испания

12 юли, 00:00 Бразилия/Норвегия - Мексико/Англия

12 юли, 04:00 Швейцария - Колумбия/Гана - Аржентина/Египет

Полуфинали и финал

Полуфиналите са през следващата седмица - във вторник и сряда.

14 юли, 22:00 Полуфинал 1

15 юли, 22:00 Полуфинал 2

Снимка: Reuters

Финал и мач за третото място

19 юли, 00:00 Мач за третото място

19 юли, 22:00 Финал

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.