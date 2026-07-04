Ето ги осминафиналите на световното първенство по футбол!
Вижте и разпределението за следващата фаза
Край! Приключи и последният мач от 1/16-финалите на световното първенство по футбол!
Ясни са вече всички двойки от осминафиналите, които ще започнат още тази вечер в 20:00 ч. българско време. Големите отсъстващи ще са Германия и Нидерландия, които не успяха да продължат напред след загуби съответно от Парагвай и Мароко.
Ето какво ни очаква в следващата фаза на шампионата и кога да следите мачовте.
Осминафинали
4 юли, 20:00 Канада - Мароко
5 юли, 00:00 Парагвай - Франция
5 юли, 23:00 Бразилия - Норвегия
6 юли, 03:00 Мексико - Англия
6 юли, 22:00 Португалия - Испания
7 юли, 03:00 САЩ - Белгия
7 юли, 19:00 Аржентина - Египет
7 юли, 23:00 Швейцария - Колумбия
*Възможна е промяна на часа на мача Мексико - Англия заради гръмотевични бури в Мексико. Обсъжда се промяна и на началния час на Парагвай - Франция и Бразилия - Норвегия, а причината са високите температури в САЩ.
Четвъртфинали
9 юли, 23:00 Канада/Мароко - Парагвай/Франция
10 юли, 22:00 САЩ/Белгия - Португалия/Испания
12 юли, 00:00 Бразилия/Норвегия - Мексико/Англия
12 юли, 04:00 Швейцария - Колумбия/Гана - Аржентина/Египет
Полуфинали и финал
Полуфиналите са през следващата седмица - във вторник и сряда.
14 юли, 22:00 Полуфинал 1
15 юли, 22:00 Полуфинал 2
Финал и мач за третото място
19 юли, 00:00 Мач за третото място
19 юли, 22:00 Финал
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