Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Борислава Стаменова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кот д'Ивоар вече са световни шампиони по... стил (ВИДЕО) Представителите на Африка са най-впечатляващи с одеждите си Снимка: Instagram

Световното първенство по футбол все още не е започнало, но тимът на Кот д'Ивоар със сигурност вече е шампион!

По външен вид!

Футболистите от африканската страна не разочароваха и този път и вплетоха символите си в модерни одежди, с които ще ги видим на Мондиала.

Слончета

Прякорът на футболния тим на Кот д'Ивоар е "Слоновете", така че животното присъства в саката им по два начина.

Снимка: Instagram

Първо на гърба на оранжeвите връхни дрехи е изобразена глава на слон от блестящи камъни.

Важен детайл са и копчетата на сакото, които също са... слончета.

Футболистите балансират тази визия с изчистени бели панталони и ризи, а чантите им са в зелено. Така те изобразяват точно флага на своята родина.

Модни икони

Външният вид на "Слоновете" е дело на местния дизайнер Ибрахим Фернандес.

Той се занимава предимно с дамска мода, но винаги с препратка към традиционните одежди в родината му.

От публикуван видеоклип се вижда, че футболистите одобряват външния си вид и с удоволствие носят творенията на Фернандес.

Пътните чанти пък също са от африкански бранд. Върху тях се виждат три звезди - толкова си титлите на Кот д'Ивоар от турнира за Купата на африканските нации (1992, 2015, 2023).

Снимка: Instagram

Това не е първи път, в който "слоновете" впечатляват с външен вид. През декември футболистите пристигнаха в Мароко за африканския турнир със специални палта, изработени от един от водещите брандове за спортни стоки в света.

На световното

Кот д'Ивоар за четвърти път на световно първенство.

Снимка: Instagram

В САЩ, Канада и Мексико тимът ще бъде в една група с Германия, Кюрасао и Еквадор.

Най-доброто представяне на "слоновете" до момента е 17-ото място от 2010 г. Тогава те записаха 1 победа, 1 равенство и 1 загуба в груповата фаза.