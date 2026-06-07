Кот д'Ивоар вече са световни шампиони по... стил (ВИДЕО)
Представителите на Африка са най-впечатляващи с одеждите си
Световното първенство по футбол все още не е започнало, но тимът на Кот д'Ивоар със сигурност вече е шампион!
По външен вид!
Футболистите от африканската страна не разочароваха и този път и вплетоха символите си в модерни одежди, с които ще ги видим на Мондиала.
Слончета
Прякорът на футболния тим на Кот д'Ивоар е "Слоновете", така че животното присъства в саката им по два начина.
Първо на гърба на оранжeвите връхни дрехи е изобразена глава на слон от блестящи камъни.
Важен детайл са и копчетата на сакото, които също са... слончета.
Футболистите балансират тази визия с изчистени бели панталони и ризи, а чантите им са в зелено. Така те изобразяват точно флага на своята родина.
Модни икони
Външният вид на "Слоновете" е дело на местния дизайнер Ибрахим Фернандес.
Той се занимава предимно с дамска мода, но винаги с препратка към традиционните одежди в родината му.
От публикуван видеоклип се вижда, че футболистите одобряват външния си вид и с удоволствие носят творенията на Фернандес.
Пътните чанти пък също са от африкански бранд. Върху тях се виждат три звезди - толкова си титлите на Кот д'Ивоар от турнира за Купата на африканските нации (1992, 2015, 2023).
Това не е първи път, в който "слоновете" впечатляват с външен вид. През декември футболистите пристигнаха в Мароко за африканския турнир със специални палта, изработени от един от водещите брандове за спортни стоки в света.
На световното
Кот д'Ивоар за четвърти път на световно първенство.
В САЩ, Канада и Мексико тимът ще бъде в една група с Германия, Кюрасао и Еквадор.
Най-доброто представяне на "слоновете" до момента е 17-ото място от 2010 г. Тогава те записаха 1 победа, 1 равенство и 1 загуба в груповата фаза.