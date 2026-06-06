Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Милионери срещу останалите: Най-скъпите 10 на световното Без изненади в челната тройка Снимка: БГНЕС

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада ще събере най-скъпите футболни звезди на планетата. Част от тях вече доминират в клубния футбол, други тепърва ще търсят своето голямо международно потвърждение.

Кои влизат в Топ 10?

1. Ламин Ямал – 200 млн. евро

Един от най-големите таланти в световния футбол. Сезонът му в Ла Лига беше впечатляващ – 24 гола и 17 асистенции. Въпреки контузии, той остава ключова фигура за Испания. Ако е здрав, може да се превърне в сензацията на турнира.

2. Арлинг Холанд – 200 млн. евро

Голова машина на Висшата лига и не спира да бележи! В квалификациите изведе Норвегия до историческо класиране със зрелищни представяния и 16 гола. Най-голямата надежда на страната си.

3. Килиан Мбапе – 200 млн. евро

Лидерът на Франция и един от най-опасните нападатели в света. Макар сезонът му да беше непостоянен в Ла Лига и Шампионската лига, той остава голямата звезда на „петлите“. Има 12 гола на световни първенства.

Снимка: Reuters

4. Педри – 150 млн. евро

Мозъкът в халфовата линия на Испания. Въпреки контузии, той остана ключов играч за Барселона и помогна за титлата в Испания. Лидер без много голове, но с огромно влияние върху играта.

5. Майкъл Олисе – 150 млн. евро

Една от сензациите в Бундеслигата. С 19 асистенции и 15 гола той доминираше и спечели наградата за играч на сезона в Германия. Вече е следен от топ клубовете в Европа.

6. Винисиус – 150 млн. евро

Смесен сезон за бразилеца в Испания. Макар да има класа и скорост, формата му в националния отбор остава под очакванията. Световното първенство е шанс за реванш.

7. Витиня & Жоао Невеш – 140 млн. евро

Двамата халфове на Португалия блестяха най-ярко в Шампионската лига. Те са гръбнакът на новото португалско поколение и ключови за амбициите на отбора.

8. Джуд Белингам – 140 млн. евро

Един от най-влиятелните полузащитници в света. Макар сезонът му да не беше най-силният, той остава централна фигура за Англия и Реал Мадрид.

9. Дезире Дуе – 120 млн. евро

Младата звезда на Франция, която вече има две Шампионски лиги с ПСЖ! Бързо се утвърждава като ключов играч и може да бъде изненадата на Мондиал 2026.

10. Федерико Валверде – 120 млн. евро

Един от най-универсалните полузащитници в света. Лидер на Уругвай, който ще трябва да поеме още по-голяма отговорност след оттеглянето на Суарес и Кавани.