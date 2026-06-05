Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Африканци шокираха Франция седмица преди световното "Петлите" отстъпиха след обрат у дома

Франция допусна шокираща загуба седмица преди старта на Мондиал 2026! Световният вицешампион паднаха с 1:2 от Кот д'Ивоар след обрат.

На Стад де ла Божоар в Нант, "петлите" поведоха малко преди почивката с красив гол на Раян Шерки. Гостите обаче победиха благодарение на Гела Дуе и Амад Диало, които бяха точни съответно в 53' и 84'.

Така французите допуснаха историческо първо поражение от този съперник. Двата тима имат три приятелски двубоя, като фаворитът е спечелил два - с 3:0 през 2005 и 2:1 през 2022 г., а между тях има едно 0:0 преди десетилетие.

Снимка: Reuters

№2 според суперкомпютъра

Франция - двукратен шампион на планетата (1998 и 2018 г.) е №2 сред фаворитите за световната титла, поне според суперкомпютъра на статистическия гигант Opta. Шансовете на "петлите" за триумф в САЩ, Канада и Мексико са 13%.

На върха е европейският шампион Испания с 16.1%. Трети са англичаните с 11.2, следвани от действащия световен шампион Аржентина с 10.4.

Този Топ 4 има отявлено предимство спрямо останалите. Десетката оформят Португалия (7%), Бразилия (6.6%), Германия (5.1%), Нидерландия (3.6%), Норвегия (3.5%) и Белгия (2.4%).

Страните-домакини имат нищожни шансове за краен успех, като най-големи са тези на САЩ - 1.2%. При Мексико пък има 24.2% вероятност за класиране поне на четвъртфинал.

Мондиалът ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико, като за първи път в него участие ще вземат 48 отбора.