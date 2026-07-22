Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Щях да го ударя с глава! Златан избухна след финала на Мондиал 2026 Легендарният швед с остри думи към Леандро Паредес, учуден е от испанците

Златан Ибрахимович никога не е бил човек, който премълчава мнението си. Легендарният швед отново го доказа, след като коментира бурните сцени след финала на световното първенство, в който Испания победи Аржентина.

Като анализатор в студиото на Fox Sports, бившият нападател реагира остро на спречкването между Леандро Паредес, Гави и Ерик Гарсия след последния съдийски сигнал. Според него халфът на Аржентина е проявил пълна липса на професионализъм.

"Паредес може да се смята за късметлия, че на терена нямаше играч като мен. Ако бях там, щях да го ударя с глава и да бъда изгонен", заяви Ибрахимович, цитиран от AS и редица международни медии.

Стояха и гледаха

Шведът не скри и недоумението си от реакцията на испанските национали.

"Не знам какво правят испанските играчи. Стоят и гледат как съперник напада техен съотборник. Не мога да разбера подобно поведение", добави бившият нападател на Милан, ПСЖ, Барселона и Манчестър Юнайтед.

Инцидентът избухна секунди след края на финала на стадион "МетЛайф", когато между футболистите на двата отбора прехвърчаха искри. Паредес се оказа в центъра на напрежението, а ситуацията бързо прерасна в масово спречкване.

Разследване на инцидента

Макар съдията да не показа картон след последния съдийски сигнал, случаят далеч не е приключил. Очаква се дисциплинарната комисия на ФИФА да разгледа подробно случилото се и да прецени дали срещу световния шампион от Катар 2022 трябва да бъде наложено наказание.

Изказването на Златан само наля още масло в огъня около един от най-коментираните инциденти след финала на Мондиал 2026. Бившият шведски национал отново показа, че и след края на кариерата си остава верен на добре познатия си стил – директен, безкомпромисен и готов да защити това, което смята за правилно.