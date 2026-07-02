Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Един Джеко изпревари Кристиано Роналдо и Лука Модрич, а Лионел Меси няма шанс! Нов рекорд на световното първенство по футбол Снимка: Reuters

Футболният тим на Босна и Херцеговина изживя неочаквано лято, което приключи на 1/16-финалите на световното първенство по футбол.

Балканският тим загуби с 0:1 от домакина САЩ, но трябва да признаем, че самото участие на Мондиала бе геройство за тима и за капитана Един Джеко, който вече е... рекордьор.

Босненският нападател и капитан на тима стана първият полеви футболист над 40 години, който е бил титуляр в елиминации на световни първенства.

40 и малко

Нападателят на Шалке игра срещу САЩ точно на 40 години и 106 дни и започна от първата минута.

Според авторитетния портал за футболна статистика OptaJoe, това го прави първият титуляр в този етап на световно първенство над 40 години.

Само да припомним, че Джеко заяви своето намерение да приключи с националния тим преди плейофа за участие на световното срещу Италия, който босненците спечелиха изненадващо след изпълнение на дузпи. Именно класирането за Мондиала накара Джеко да размисли и да участва на световното.

Той е най-голямата звезда на футбола в Босна и Херцеговина в последните години. Джеко играе за националния тим от 2007 г. и в 151 мача е вкарал 73 гола, с което държи рекорда и за най-много срещи, и за най-много попадения.

Снимка: Reuters

А другите?

Рекордът на Джеко ни кара да се питаме къде са големите звезди на футбола Кристиано Роналдо, Лука Модрид и Лионел Меси.

Всъщност постижението на босненеца като първия футболист над 40, който започва титуляр в елиминации на световно, е възможно само заради... часовете. В 2:00 ч. през нощта на 3 юли един срещу друг се изправят Португалия и Хърватия и шансовете и Роналдо, и Модрич да са титуляри е голям. Но те все пак ще запишат такова постижение след Джеко.

Припомняме, че португалецът е на 41 години и 147 дни, а хърватинът - на 40 години и 296 дни.

Снимка: Reuters

А Лионел Меси?

Въпреки всичките рекорди в кариерата на аржентинеца, този ще остане далеч от него! Причината е, че Меси стана на 39 години на 24 юни и няма как да влезе в класация за над 40-годишни този път!

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.