Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Хеттрик без титла: Мбапе никога не е гледал финала Франция – Аржентина Събуждал демони Снимка: БГНЕС

Звездата на френския национален отбор по футбол и Реал Мадрид - Килиан Мбапе призна, че никога не е гледал отново финала на световното първенство през 2022 г., който отборът му загуби от Аржентина.

На 18 декември 2022 г. Франция и Аржентина се срещнаха в сблъсък за трофея в Катар. Мачът завърши 3:3 след продължения, а южноамериканският отбор надделя в изпълнението на дузпи (4:2). Мбапе отбеляза хеттрик в мача.

„Никога не съм гледал отново финала. Нито веднъж! Ако го гледам, може да събуди демони. Трябва да продължим напред. Загубихме...“, споделя Мбапе, цитиран от футболното гуру Фабрицио Романо.

Френският национален отбор, заедно с 27-годишния нападател, гледа отново към върха и на Мондиал 2026, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Мексико и Канада.

В груповата фаза отборът, оглавил класацията на най-скъпите отбори в турнира, ще се изправи срещу Норвегия, Сенегал и Ирак.