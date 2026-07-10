Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мбапе, Дембеле - Франция е на полуфинал по навик "Петлите" чакат Испания или Белгия по пътя към трети пореден финал

За трети пореден път - Франция е на полуфинал на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе и Усман Дембеле прекършиха устрема на Мароко - 2:0.

През 2018 година "петлите" вдигнаха трофея, а през 2022 година отстъпиха във финала пред Аржентина. Сега чакат победителя от сблъсъка Испания - Белгия.

Само два други отбора в историята са играли три пъти на полуфинал. Германия го прави два пъти, Бразилия - веднъж.

Снимка: Reuters

През първото полувреме Мбапе пропусна дузпа. Звездата сякаш се разколеба заради дългото забавяне на изпълнението от страна на рефера.

След час игра обаче Килиан се реваншира със страхотен гол в далечния ъгъл - негов осми на турнира (колкото има Лионел Меси) и общо 20-и на световни първенства. А Дембеле ликвидира интригата 6 минути по-късно.

Улеснен от беззъбата игра на мароканците, селекционерът на Франция Дидие Дешан си позволи да извади накуцващия Мбапе в 77-ата минута. С ясната идея да запази силите му за оставащите два мача на мондиала.

Камерите уловиха головия хищник на пейката с лед на десния глезен. Очаква се информация за точното му състояние.

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