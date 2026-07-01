Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мексико мечтае смело! „Ацтека“ празнува след бурята Снимка: Reuters

Заради буря и лошо време началото на двубоя на стадион „Ацтека“ беше отложено с час, но това не охлади ентусиазма на домакините.

Мексико продължи впечатляващото си представяне на световното първенство, побеждавайки Еквадор с 2:0 и осигурявайки си място на осминафиналите.

Отборът на Хавиер Агире започна по-активно и още в първите минути Алварадо тества еквадорската защита с опасен далечен удар. Подкрепяни от препълнените трибуни, мексиканците наложиха високо темпо и създадоха сериозни проблеми на съперника чрез движенията на Ромо и Мора.

Снимка: Reuters

Въпреки че Еквадор трудно задържаше топката, тимът на Себастиан Бекачече беше близо до откриване на резултата. Йебоа отправи мощен удар, който срещна гредата и даде увереност на „Ла Три“. Последваха няколко опасни контраатаки, водени от Кайседо и Вите, но без резултат.

Точно когато еквадорците започнаха да намират ритъм, Мексико нанесе своя удар. Хулиан Киньонес демонстрира класа, преодоля защитник и с прецизен изстрел в горния ъгъл откри резултата. Голът наказа високата преса на Еквадор и върна инициативата изцяло в ръцете на домакините.

Снимка: Reuters

След почивката нова груба грешка в защитата на Еквадор се оказа решаваща. Раул Хименес се възползва от подарена топка и с безпощаден завършващ удар удвои преднината. От този момент нататък Мексико контролираше събитията на терена и не позволи на съперника да се върне в мача.

В последните минути Еквадор опита финален натиск, но без нужната острота в атака. Допълнителен удар дойде с червения картон на Пиер Инкапие за покриване на устата.

Снимка: Reuters

Така Мексико затвърди доминацията си, запази серията си без загуба и заслужено се класира за елиминационната фаза. Там чака Англия или ДР Конго.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.