Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Забравете, че сме скиори. Ще победим Бразилия!“ Норвегия живее и диша футбол Снимка: Reuters

Норвежците безспорно са звездите по трибуните на това световно първенство. Видеа с фенове, които „гребат“ в паркове, по ескалатори и дори в парламента, събират милиони гледания. А около легендарната „лодка на викингите“ преди мача с Кот д'Ивоар се тълпяха не само норвежци, а и неутрални фенове, готови на всичко за една снимка.

Видяхме и народни танци, футболна версия на „Freed From Desire“, синхронни подскоци и дори служители по сигурността, които вадят телефоните си и започнат да снимат.

Снимка: Reuters

Националната религия в Норвегия са ските. Само преди месеци великият Йоханес Клебо спечели шест от шест възможни златни олимпийски медала и влезе в историята. Но настроението сред футболните фенове е категорично:

„Забравете, че сме скиори.“

„Клебо е легенда, но сега Холанд означава повече за нас.“

„Какви ски? Ще победим Бразилия и ще спечелим световното!“

Когато Норвегия отбеляза победния гол срещу Кот д'Ивоар (2:1), трибуните избухнаха. След последния съдийски сигнал барабан беше спуснат към терена. Мартин Йодегор застана начело, а Арлинг Холанд и съотборниците му се качиха на въображаемата лодка. Под ритъма на барабана футболисти и фенове започнаха да гребат в един такт към осминафиналите...

Миг, в който всички искаха да бъдат норвежци.

Снимка: Reuters

Еуфорията не остана само по трибуните. Голмайсторът Антонио Нуса нарече срещата „най-важния мач в историята на норвежкия футбол“ и заяви, че срещу Бразилия нищо не е невъзможно.

Според журналиста Щефен Стенерсен днес футболът е безспорният спорт №1 в Норвегия:

„Обичаме ските, но нищо не обединява хората така, както футболът. Можем да спечелим 50 олимпийски златни медала и пак няма да видим подобна емоция.“

Снимка: Reuters

Около 20 000 норвежци са пътували до САЩ, за да подкрепят отбора си, а милиони са гледали мача у дома. Страната живее и диша футбол.

И ако днес трябваше да се избира спортист на годината? Отговорът е ясен. Колкото и велик да е Клебо, в момента Норвегия има нов герой – Арлинг Холанд.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.