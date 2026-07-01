Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Франция мина с лекота през Швеция в исторически мач за Мбапе "Петлите" са на осминафинал на Мондиал 2026, следва палачът на Германия Снимка: Reuters

Франция се класира с лекота за осминафиналите на световното първенство! "Петлите" спечелиха с 3:0 срещу Швеция в Ню Джърси (САЩ).

С класическия успех тимът на Дидие Дешан си осигури среща с палача на Германия - Парагвай, в следващата фаза на турнира.

В основата на победата днес беше лидерът на световния вицешампион - Килиан Мбапе. Нападателят влезе в историята, отбелязвайки две попадения - в 45' и 74', а между тях се разписа и Брадли Баркола в 53'.

Така Мбапе вече има 10 гола в елиминациите на мондиали, с което подобри рекорда, делен доскоро с идола му Кристиано Роналдо и бразилеца Леонидас да Силва.

За историята

Нападателят на Реал Мадрид вкара 17-ия и 18-ия си голове на световни финали. Той е само попадение зад Лионел Меси във вечната ранглиста. Осемкратният носител на "Златната топка" обаче е реализирал своите в 29 мача, а Мбапе - в 18.

На Мондиал 2026 Мбапе и Меси водят при голмайсторите с 6 гола, следвани от Холанд с 5.

На прага на историята пък е друг ас на "петлите" - Майкъл Олисе, който подаде за два от головете срещу Швеция и вече има 5 асистенции на световното първенство. От 1966 г. насам единствено Краля на футбола Пеле е направил повече - 6 през Мондиал 1970.

Същевременно Франция навлезе в серия от 5 мача на мондиали с отбелязани 3 или повече попадения - най-дългата такава. Тя включва онова 3:3 с Аржентина във финала през 2022 г., загубен от "петлите" с 2:4 след дузпи.

Съставите

Франция: 16. Майк Менян – 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин – 14. Адриен Рабио, 8. Орелиен Чуамени – 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 12. Брадли Баркола – 10. Килиан Мбапе (К)

Швеция: 1. Якоб Зетерстрьом - 2. Густаф Лагербилке, 3. Виктор Линдельоф (К), 5. Габриел Гудмундсон, 8. Даниел Свенсон, 24. Елиот Строуд - 18. Ясин Аяри, 7. Лукас Бергвал, 11. Антъни Еланга - 17. Виктор Гьокереш, 9. Александър Исак

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.