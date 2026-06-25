Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мексико не показа домакинско гостоприемство за Чехия на световното Вижте кой се класира за елиминациите на Мондиала в Група 1 Снимка: Reuters

Мексико показа всичко друго, но не и домакинско гостоприемство към отбора на Чехия на световното първенство по футбол.

Въпреки че тимът-домакин бе сред сигурните участници в елиминациите след две победи в актива си, мексиканците постигнаха и трета - с 3:0 срещу европейския тим, който имаше шансове за участие в елиминациите преди срещата.

В другия мач Южна Африка победи Южна Корея с 1:0 и със сигурност ще участва в следващата фаза на световното, която започва още в неделя, 28 юни.

Головете на Мексико

Въпреки победата с 2:0, Мексико не бе по-активният тим на терена.

Чехите влязоха в мача нахъсани за победа и това се видя още от първите минути, когато Вишински и Дудера направиха пропуски.

Головете паднаха през второто полувреме.

Снимка: Reuters

Първо Матео Чавес прати топката в чешката врата след страхотен пробив на Луис Ромо в 55-ата минута.

Само 6 по-късно резултатът беше 2:0, след като Хулиан Киньонес се ориентира най-добре при грешка в отбраната на Чехия.

Класическото 3:0 дойде след гол в продължението на второто полувреме. Чешкият вратар Ковар се намеси при шут на Сантиаго Хименес, но след това Фидалго бе точен.

Така Мексико е първи в групата с пълен актив от точки - 9. Чехите се прибират у дома с 1 точка от равенството с Южна Африка.

Снимка: Reuters

"Бафана Бафана" мечтае

Домакинът на световното от 2010 - Южна Африка, пък си осигури второто място в групата.

Тимът победи Южна Корея с 1:0 в мач от същата група.

Единственият гол в мача падна в 65-ата минута. Негов автор беше Тапело Масеко.

Снимка: Reuters

В групата Мексико е първи с 9 точки, Южна Африка е втори с 4.

Южна Корея е отборът, който има шансове за място след най-добрите осем трети тима, които ще продължат към елиминациите. Тимът от Азия има победа, равенство и загуба и 4 точки в актива си.

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