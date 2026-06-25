Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Безмилостна Бразилия прибра шотландските подаръци, Неймар се завърна Тимът на Карло Анчелоти завърши първи в група 3 на мондиала Снимка: Reuters

Един от фаворитите на Мондиал 2026 - Бразилия, спечели група 3. Тимът на Карло Анчелоти окупира върха след 3:0 срещу Шотландия в Маями.

"Селесао" спечели без блясък - възползва се от груби грешки на съперника. Винисиус Жуниор откри резултата още в 9', когато Скот МакКена не успя да изнесе, Раян отби топката към звездата на Реал Мадрид и той не сбърка сам срещу вратаря Ангъс Гън.

Четвърт час по-късно Винисиус покачи на 2:0, но попадението беше отменено заради нарушение след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Снимка: Reuters

Малко преди почивката Винисиус все пак удвои аванса на бразилците - с глава след центриране на Бруно Гимараеш. След час игра Матеус Куня сложи точка на спора, като финалният пас отново беше на Бруно Гимараеш.

До края на срещата Бразилия не изпусна инициативата и можеше да запише дори по-убедителен успех. В 76' в игра за 5-кратните световни шампиони влезе Неймар. Той облече националната фланелка за първи път от 981 дни. Предишният му мач за "Селесао" беше срещу Уругвай в Монтевидео на 17 октомври 2023 г., когато скъса кръстни връзки и менискус.

Снимка: Reuters

Мароко с обрат

В другия двубой от тази група Мароко спечели с 4:2 срещу Хаити след обрат. Аутсайдерът поведе на два пъти - след автогол на Ясин Бону в 10' и попадение на Уилсон Исидор в 43', но африканският шампион стигна до 2:2 до почивката чрез Ашраф Хакими в 39' и Исмаел Сайбари в 45+1'.

През втората част Мароко взе своето с голове на резервите Суфиан Рахими в 78' и Жесим Ясин в 89'.

Така Бразилия печели групата със 7 точки, с колкото е и Мароко, но "атласките лъвове" имат по-слаба голова разлика. Шотландия е с 3 точки и очаква разбере дали ще участва в елиминационната фаза. Британците обаче са с 1 отбелязан и 3 допуснати попадения, което ги поставя в неблагоприятна позиция. Хаити остава на дъното с 0 точки.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.