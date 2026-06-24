Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вторият кръг е в историята! Вижте какво става в групите на световното първенство по футбол! Още тази вечер ще имаме първи крайни разпределения в четворките на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Това световно първенство по футбол минава като за миг! Преди 13 дни то започна с три официални церемонии в САЩ, Канада и Мексико, а окончателният развой на груповата фаза чука на вратата.

Но първо да видим какво е класирането в края на втория кръг. Всички тимове вече изиграха по два мача, като последният беше победата на Колумбия с 1:0 над Конго.

Класирането е важно, тъй като в това издание на шампионата отборите са 48 и шанс за пресявките имат не само пъвите два, но и осемте най-добри трети.

Класиране

Група "А"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Мексико 2 0 0 3 6 2. Южна Корея 1 0 1 0 3 3. Чехия 0 1 1 -1 1 4. ЮАР 0 1 1 -2 1

Група "B"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Канада 1 1 0 6 4 2. Швейцария 1 1 0 3 4 3. Босна и Херцеговина 0 1 1 -3 1 4. Катар 0 1 1 -6 1

Група "С"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Бразилия 1 0 0 3 4 2. Мароко 1 1 0 1 4 3. Шотландия 1 0 1 0 3 4. Хаити 0 0 2 -4 0

Група "D"

Отбор П Р З ГР Точки 1. САЩ 2 0 0 5 6 2. Австралия 1 0 1 0 3 3. Парагвай 1 0 1 -2 3 4. Турция 0 0 2 -3 0

Група "Е"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Германия 2 0 0 7 6 2. Кот д'Ивоар 1 0 1 0 3 3. Еквадор 0 1 1 -1 1 4. Кюрасао 0 1 1 -6 1

Група "F"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Нидерландия 1 1 0 4 4 2. Япония 1 1 0 4 4 3. Швеция 1 0 1 0 3 4. Тунис 0 0 2 -8 0

Група "G"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Египет 1 1 0 2 4 2. Иран 0 2 0 0 2 3. Белгия 0 2 0 0 2 4. Нова Зеландия 0 1 1 -2 1

Група "Н"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Испания 1 1 0 4 4 2. Уругвай 0 2 0 0 2 3. Кабо Верде 0 2 0 0 2 4. Саудитска Арабия 0 1 1 -4 1

Група "I"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Франция 2 0 0 5 6 2. Норвегия 2 0 0 4 6 3. Сенегал 0 0 2 -3 0 4. Ирак 0 0 2 -6 0

Група "J"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Аржентина 2 0 0 5 6 2. Австрия 1 0 1 0 3 3. Алжир 1 0 1 -2 3 4. Йордания 0 0 2 -3 0

Група "K"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Колумбия 2 0 0 3 6 2. Португалия 1 1 0 5 4 3. ДР Конго 0 1 1 -1 1 4. Узбекистан 0 0 2 -7 0

Група "L"

Отбор П Р З ГР Точки 1. Англия 1 0 0 2 4 2. Гана 1 1 0 1 4 3. Хърватия 1 1 0 -1 3 4. Панама 0 0 2 -2 0

Регламент

За първи път на Мондиала играят 48 отбора, което прави и регламентът различен.

Напред към 1/16-финалите продължават двата най-добри тима, както и осем от най-добрите трети.

В момента класирането между отборите на третите места е следното:

Отбор П Р З ГР Точки 1. Швеция 1 0 1 0 3 2. Шотландия 1 0 1 0 3 3. Хърватия 1 0 1 -1 3 4. Парагвай 1 0 1 -2 3 5. Алжир 1 0 1 -2 3 6. Кабо Верде 0 2 0 0 2 7. Белгия 0 2 0 0 2 8. Чехия 0 1 1 -1 1 9. ДР Конго 0 1 1 -1 1 10. Еквадор 0 1 1 -1 1 11. Босна и Херцеговина 0 1 1 -3 1 12. Сенегал 0 0 2 -3 0

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.