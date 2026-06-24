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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Вторият кръг е в историята! Вижте какво става в групите на световното първенство по футбол!

Още тази вечер ще имаме първи крайни разпределения в четворките на Мондиал 2026

Вторият кръг е в историята! Вижте какво става в групите на световното първенство по футбол!
 Снимка: Reuters

Това световно първенство по футбол минава като за миг! Преди 13 дни то започна с три официални церемонии в САЩ, Канада и Мексико, а окончателният развой на груповата фаза чука на вратата. 

Но първо да видим какво е класирането в края на втория кръг. Всички тимове вече изиграха по два мача, като последният беше победата на Колумбия с 1:0 над Конго

Класирането е важно, тъй като в това издание на шампионата отборите са 48 и шанс за пресявките имат не само пъвите два, но и осемте най-добри трети. 

Класиране

Група "А"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Мексико20036
2.Южна Корея10103
3.Чехия011-11
4.ЮАР011-21

Група "B"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Канада11064
2.Швейцария11034
3.Босна и Херцеговина011-31
4.Катар011-61

Група "С"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Бразилия10034
2.Мароко11014
3.Шотландия10103
4.Хаити002-40

Група "D"

 ОтборПРЗГРТочки
1.САЩ20056
2.Австралия10103
3.Парагвай101-23
4.Турция 002-30

Група "Е"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Германия20076
2.Кот д'Ивоар10103
3.Еквадор011-11
4.Кюрасао011-61

Група "F"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Нидерландия11044
2.Япония11044
3.Швеция10103
4.Тунис002-80

Група "G"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Египет11024
2.Иран02002
3.Белгия02002
4.Нова Зеландия011-21

Група "Н"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Испания11044
2.Уругвай02002
3.Кабо Верде02002
4.Саудитска Арабия011-41

Група "I"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Франция20056
2.Норвегия20046
3.Сенегал002-30
4.Ирак002-60

Група "J"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Аржентина 20056
2.Австрия10103
3.Алжир101-23
4.Йордания002-30

Група "K"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Колумбия 20036
2.Португалия11054
3.ДР Конго011-11
4.Узбекистан002-70

Група "L"

 ОтборПРЗГРТочки
1.Англия10024
2.Гана11014
3.Хърватия110-13
4.Панама002-20

Регламент

За първи път на Мондиала играят 48 отбора, което прави и регламентът различен.

Напред към 1/16-финалите продължават двата най-добри тима, както и осем от най-добрите трети

В момента класирането между отборите на третите места е следното:

 ОтборПРЗГРТочки
1.Швеция10103
2.Шотландия10103
3.Хърватия101-13
4.Парагвай101-23
5.Алжир101-23
6.Кабо Верде02002
7.Белгия02002
8.Чехия011-11
9.ДР Конго011-11
10.Еквадор011-11
11.Босна и Херцеговина011-31
12.Сенегал002-30

 

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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