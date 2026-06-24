Вторият кръг е в историята! Вижте какво става в групите на световното първенство по футбол!
Още тази вечер ще имаме първи крайни разпределения в четворките на Мондиал 2026
Това световно първенство по футбол минава като за миг! Преди 13 дни то започна с три официални церемонии в САЩ, Канада и Мексико, а окончателният развой на груповата фаза чука на вратата.
Но първо да видим какво е класирането в края на втория кръг. Всички тимове вече изиграха по два мача, като последният беше победата на Колумбия с 1:0 над Конго.
Класирането е важно, тъй като в това издание на шампионата отборите са 48 и шанс за пресявките имат не само пъвите два, но и осемте най-добри трети.
Класиране
Група "А"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Мексико
|2
|0
|0
|3
|6
|2.
|Южна Корея
|1
|0
|1
|0
|3
|3.
|Чехия
|0
|1
|1
|-1
|1
|4.
|ЮАР
|0
|1
|1
|-2
|1
Група "B"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Канада
|1
|1
|0
|6
|4
|2.
|Швейцария
|1
|1
|0
|3
|4
|3.
|Босна и Херцеговина
|0
|1
|1
|-3
|1
|4.
|Катар
|0
|1
|1
|-6
|1
Група "С"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Бразилия
|1
|0
|0
|3
|4
|2.
|Мароко
|1
|1
|0
|1
|4
|3.
|Шотландия
|1
|0
|1
|0
|3
|4.
|Хаити
|0
|0
|2
|-4
|0
Група "D"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|САЩ
|2
|0
|0
|5
|6
|2.
|Австралия
|1
|0
|1
|0
|3
|3.
|Парагвай
|1
|0
|1
|-2
|3
|4.
|Турция
|0
|0
|2
|-3
|0
Група "Е"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Германия
|2
|0
|0
|7
|6
|2.
|Кот д'Ивоар
|1
|0
|1
|0
|3
|3.
|Еквадор
|0
|1
|1
|-1
|1
|4.
|Кюрасао
|0
|1
|1
|-6
|1
Група "F"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Нидерландия
|1
|1
|0
|4
|4
|2.
|Япония
|1
|1
|0
|4
|4
|3.
|Швеция
|1
|0
|1
|0
|3
|4.
|Тунис
|0
|0
|2
|-8
|0
Група "G"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Египет
|1
|1
|0
|2
|4
|2.
|Иран
|0
|2
|0
|0
|2
|3.
|Белгия
|0
|2
|0
|0
|2
|4.
|Нова Зеландия
|0
|1
|1
|-2
|1
Група "Н"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Испания
|1
|1
|0
|4
|4
|2.
|Уругвай
|0
|2
|0
|0
|2
|3.
|Кабо Верде
|0
|2
|0
|0
|2
|4.
|Саудитска Арабия
|0
|1
|1
|-4
|1
Група "I"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Франция
|2
|0
|0
|5
|6
|2.
|Норвегия
|2
|0
|0
|4
|6
|3.
|Сенегал
|0
|0
|2
|-3
|0
|4.
|Ирак
|0
|0
|2
|-6
|0
Група "J"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Аржентина
|2
|0
|0
|5
|6
|2.
|Австрия
|1
|0
|1
|0
|3
|3.
|Алжир
|1
|0
|1
|-2
|3
|4.
|Йордания
|0
|0
|2
|-3
|0
Група "K"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Колумбия
|2
|0
|0
|3
|6
|2.
|Португалия
|1
|1
|0
|5
|4
|3.
|ДР Конго
|0
|1
|1
|-1
|1
|4.
|Узбекистан
|0
|0
|2
|-7
|0
Група "L"
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Англия
|1
|0
|0
|2
|4
|2.
|Гана
|1
|1
|0
|1
|4
|3.
|Хърватия
|1
|1
|0
|-1
|3
|4.
|Панама
|0
|0
|2
|-2
|0
Регламент
За първи път на Мондиала играят 48 отбора, което прави и регламентът различен.
Напред към 1/16-финалите продължават двата най-добри тима, както и осем от най-добрите трети.
В момента класирането между отборите на третите места е следното:
|Отбор
|П
|Р
|З
|ГР
|Точки
|1.
|Швеция
|1
|0
|1
|0
|3
|2.
|Шотландия
|1
|0
|1
|0
|3
|3.
|Хърватия
|1
|0
|1
|-1
|3
|4.
|Парагвай
|1
|0
|1
|-2
|3
|5.
|Алжир
|1
|0
|1
|-2
|3
|6.
|Кабо Верде
|0
|2
|0
|0
|2
|7.
|Белгия
|0
|2
|0
|0
|2
|8.
|Чехия
|0
|1
|1
|-1
|1
|9.
|ДР Конго
|0
|1
|1
|-1
|1
|10.
|Еквадор
|0
|1
|1
|-1
|1
|11.
|Босна и Херцеговина
|0
|1
|1
|-3
|1
|12.
|Сенегал
|0
|0
|2
|-3
|0
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.