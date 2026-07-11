Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мерино ли? Майката на Ламин Ямал го забеляза отдавна! Героят на Испания на световното първенство попадна в полезрението на Шейла Ебана преди седмици Снимка: Reuters

Има огромна истина в думите "Една майка знае"! И този път говорим за футбол!

Всички сме наясно коя е Шейла Ебана - жената, родила младата звезда Ламин Ямал. Тя знае как да възпита добър футболист, който блести на терена.

Но знае и как да забелязва другите играчи, които си заслужават, като Микел Мерино от Арсенал, който вкара два пъти на световното - в последните минути на осминафинала срещу Португалия и в последните минути на четвъртфинала срещу Белгия. И двете попадения бяха ключови за класирането на Испания напред.

Подценен

Преди няколко седмици, в началото на юни, в канала на Ламин Ямал в платформа за видеосподеляне се появи видео, на което той разговаря с майка си.

Младата звезда на Барселона и Испания отговаряше на въпроси, а към майка си насочи питането за "Най-подценен футболист".

"Фернан Торес. И Мерино от Арсенал. Аз съм голям фен на Мерино!", бе категорична Шейла.

Днес, след поредното решително влизане от пейката и гола му срещу Белгия, цял свят говори за Мерино.

Кариерата

30-годишния полузащитник започва своята кариера в Осасуна, а след това играе в Борусия Дортмунд, Нюкасъл и Реал Сосиедад.

През 2024 г. той се присъедини към Арсенал, като само преди няколко месеца стана шампион на Англия с тима.

Снимка: Reuters

Преминал е през всички юношески формации на испанския национален тим, като от 2020 г. играе за мъжкия състав и е европейски шампион от 2024 г.

Мерино има 12 гола в 49 мача за Испания, като се е разписвал и 3 пъти във вратата на България по време на мачовете от квалификациите за световното през 2025 г.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.