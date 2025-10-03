bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Между 150 и 800 евро за да хапнеш с майката на Ламин Ямал

Събитието с Шейла Ебана предизвика истинска еуфория

Как се отглежда син, който на 18 е един от големите претенденти за "Златната топка" и дори завърша на второ място в авторитетната класация? 

Този въпрос може да зададете лично на майката на Ламин Ямал - Шейла Ебана, но ако имате между 150 и 800 евро. 

Оказва се, че тя ще е звездата на благотворителна коледна вечеря в Лондон на 7 ноември

Отзвукът

Събитието, на което гост ще е майката на Ямал, предизвика бурни реакции в Испания. 

В рекламата за коледна вечеря се казва, че в цената е включено шампанско при пристигане, 3-степенно меню, възможност за снимка с майката на Ямал и празнична атмосфера, осигурена от Ди Джей. 

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Jen C Wedding & Event Planners (@jencevents)

Билетите вече са в предварителна продажба.

За най-ниската цена от 150 евро получаваш само вечеря, за 400 евро - и неограничено шампанско на бара. Има и VIP пакет от 800 евро. Той осигурява място на масата на Шейла Ебана. Присъстващите трябва да са официално облечени. 

Организацията

Майката на Ямал е само звездата на вечерта. Тя няма нищо общо с организацията, разкриха испанските медии. 

Поканата към нея е била отправена от бившия футболист на Валядолид, Бетис и Кадис Бенямин Зарандона

"Тази компания всяка година организира благотворителна вечеря. Свързаха се с мен, защото видели обща снимка с майката на Ямал и ме помолиха да съдействам. Тя не организира нищо, а отива като гост", заяви той. 

Ясно е едно - самият Ямал няма да е на вечерята. На 7 ноември Барселона играе със Селта и той най-вероятно ще бъде на терена.

Гонзо отписа световното първенство (ВИДЕО)

Световното по вдигане на тежести – пряко по RING и онлайн на VOYO

Двойна доза победи за Истанбул в Европа (ВИДЕО)

Бивш на Черно море осъди Партизан за 1,3 млн. евро

Нотингам без успех и в Лига Европа, Постекоглу постави антирекорд (ВИДЕО)

Олимпиакос рухна в последната четвърт срещу Реал (ВИДЕО)

Слаби Десподов и ПАОК не затрудниха Селта (ВИДЕО)

Нотингам без успех и в Лига Европа, Постекоглу постави антирекорд (ВИДЕО)

Куриоз в Лига Европа: В Рома забравиха как се вкарва дузпа (ВИДЕО)

