Между 150 и 800 евро за да хапнеш с майката на Ламин Ямал

Как се отглежда син, който на 18 е един от големите претенденти за "Златната топка" и дори завърша на второ място в авторитетната класация?

Този въпрос може да зададете лично на майката на Ламин Ямал - Шейла Ебана, но ако имате между 150 и 800 евро.

Оказва се, че тя ще е звездата на благотворителна коледна вечеря в Лондон на 7 ноември.

Отзвукът

Събитието, на което гост ще е майката на Ямал, предизвика бурни реакции в Испания.

В рекламата за коледна вечеря се казва, че в цената е включено шампанско при пристигане, 3-степенно меню, възможност за снимка с майката на Ямал и празнична атмосфера, осигурена от Ди Джей.

Билетите вече са в предварителна продажба.

За най-ниската цена от 150 евро получаваш само вечеря, за 400 евро - и неограничено шампанско на бара. Има и VIP пакет от 800 евро. Той осигурява място на масата на Шейла Ебана. Присъстващите трябва да са официално облечени.

Организацията

Майката на Ямал е само звездата на вечерта. Тя няма нищо общо с организацията, разкриха испанските медии.

Поканата към нея е била отправена от бившия футболист на Валядолид, Бетис и Кадис Бенямин Зарандона.

"Тази компания всяка година организира благотворителна вечеря. Свързаха се с мен, защото видели обща снимка с майката на Ямал и ме помолиха да съдействам. Тя не организира нищо, а отива като гост", заяви той.

Ясно е едно - самият Ямал няма да е на вечерята. На 7 ноември Барселона играе със Селта и той най-вероятно ще бъде на терена.

