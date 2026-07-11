Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мерино след поредното геройство на световното: Не мога да повярвам! Гол в последната минута класира Испания на полуфинал Снимка: Reuters

Шампион на Англия с Арсенал преди малко повече от месец, а сега и герой за Испания - Микел Мерино изживява едно от най-успешните си футболни лета!

Именно той влезе като смяна в четвъртфинала на своя тим срещу Белгия и класира напред "Ла Роха" с гол в последните минути на редовното време за 2:1.

Мерино вече има два гола на сметката си на световното първенство, като предишното му попадение срещу Португалия реши осминафиналния сблъсък - 1:0, а той отново бе резерва.

Думите

След мача с Белгия Мерино очевидно бе доволен от постигнатото, но и доста развълнуван.

"Все още не мога да повярвам. Да го направя още веднъж... Мислех, че нямаше да се случи отново дълго време, но ето, че се повтори. Изглежда, че случайностите не съществуват и ако влезеш подготвен, топката отново идва при теб. Супер щастлив съм. Съмнявам се, че това ще се случи отново, но дано, да видим какво ще стане. Остават ни два мача, за да станем световни шампиони.

Снимка: Reuters

Дано да успеем да го постигнем. Представянето ни на Мондиала е нещо социално, което обединява цялата страна. Това, че нося толкова радост, е гордост за мен. Мачът с Франция ще бъде оспорван. В полуфиналите обаче не можем да очакваме друго нещо - там има само елитни отбори. Ще влезем в двубоя с глад и желание", заяви 30-годишният полузащитник.

Какво предстои?

Мерино има във витрината си европейска титла от 2024 г. с Испания и преследва първи световен трофей, за който би имал голям принос.

Снимка: Reuters

На полуфинал Испания ще играе с друг от големите фаворити - Франция.

"Ла Роха" преследва втори трофей от световно първенство след титлата от 2010 г. За трети път отборът е на полуфинал, като през 1950 г. в Бразилия става четвърти.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.