Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Треньорът на Аржентина си призна: Не взимам решения без Меси! Световно първенство в три държави, 104 мача, един шампион - затегнете коланите Снимка: Ройтерс

Световното първенство започва след броени дни, а аржентинският национален отбор, както винаги, се стреми към върха.

Треньорът на шампионите от Катар 2022 Лионел Скалони призна, че Меси, неговият съименник и звезда на тима му, му помага много в съблекалнята и при воденето на отбора.

"Не вземам никакви решения, без да говоря с Меси. Винаги разговаряме, той участва във всяко решение. Питам го за мнение и се опитваме да стигнем до общо решение. Точно така трябва да бъде, защото дори и да се сблъсква с трудности на терена, той пак ни носи много", коментира Скалони.

Това най-вероятно ще бъде последното световно първенство в кариерата му за 39-годишния магьосник - само ако не реши да играе и на 43 години... Един от най-добрите футболисти за всички времена вече спечелил едно световно първенство в Катар през 2022 г., а това лято ще има възможността за дубъл на форума в САЩ, Канада и Мексико.

Аржентина е в група с Алжир, Австрия и Йордания. Първият мач на "албиселесте" е на 17 юни срещу Алжир, в Канзас.

Световното първенство по футбол през 2026 г. започва на 11 юни и продължава до 19 юли. Ще се изиграят общо 104 мача, а всичко най-интересно може да следите с нас на btvsport.bg.