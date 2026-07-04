Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Меси с първи остри думи, след като Аржентина почти отпадна от Кабо Верде Фаворитите все пак се класираха на осминафинал на световното първенство Снимка: Reuters

Дебютантът на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико Кабо Верде бе близо да сътвори поредната сензация, но в 111-ата минута на продълженията Аржентина успя да се измъкне и да се класира за осминафинал.

Развоят на мача изненада мнозина, тъй като тимът на Лионел Меси е сред фаворитите за титлата от световното и в груповата фаза показа категорична игра.

След мача аржентинският капитан бе категоричен, че в отбора са очаквали такава силна игра от противника си.

Не е изненада

"Знаехме, че това ще бъде много труден мач. Не беше случайно, че този отбор не загуби от Испания или Уругвай. Отбелязването на първия гол беше най-трудната част и си мислехме, че това ще ни помогне да контролираме играта и да играем по-спокойно, но се случи точно обратното.

Снимка: Reuters

Губихме топката на моменти, бяхме малко прекалено отдръпнати и не успяхме да ги притиснем, както искахме. Те се възползваха от силните си страни и откриха изравнителния гол.", анализира Меси след мача.

Критики

"Бяхме неорганизирани, те винаги бяха играч повече от нас в положенията. Караха ни да тичаме, защото не можехме да ги притиснем както трябва. Важното сега е да си починем, да помислим какво следва и да си извлечем някои позитиви. Има ги, защото направихме някои добри неща. И да поправим лошите, които мисля, че днес също бяха много.

Снимка: Reuters

Това са мачове с елиминационна фаза. Никой не ти дава нищо безплатно. Някои хора може да подценяват определени отбори заради имената им, но ние знаехме, че това никога няма да е лесен мач. Това е, което прави това световно първенство толкова специално. Всичко е невероятно оспорвано и всеки мач е изключително труден", не спести критики той.

Меси призова съотборниците си да си починат добре преди следващия мач - осминафиналът срещу Египет на 7 юли.

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