Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лионел Меси измъкна Аржентина от ада срещу Кабо Верде “Албиселесте“ са на осминафинал на Мондиал 2026 след над 120-минутна битка Снимка: Reuters

Аржентина мина през ада, но продължава към осминафиналите на Мондиал 2026! "Албиселесте" срази сензацията Кабо Верде с 3:2 след продължения.

В очаквания герой се превърна капитанът на Лионел Меси, който вкара, центрира за победния гол и на два пъти предизвика брилянтни намеси на 40-годишния вратар на съперника Возиня.

В следващата фаза Аржентина ще се изправи срещу Египет, чийто тим елиминира с дузпи Австралия.

Днес 8-кратният носител на "Златната топка" Лионел Меси откри резултата в 29', когато овладя дълъг пас на Лисандро Мартинес и преодоля Возиня.

Така Меси има вече 7 попадения на Мондиал 2026 и гледа към великия рекорд на Жуст Фонтен (Франция), който реализира 13 през далечната 1958 г. Геният от Росарио стана първият със 7 или повече гола на два мондиала (2022 и 2026).

Меси може да се похвали и с 12 голови участия, от които по 6 попадения и асистенции) в елиминациите на световни финали. Пеле (Бразилия) и Килиан Мбапе (Франция) са зад него с по 11.

Аржентина обаче не успя да увеличи аванса си до почивката. Втората част започна кошмарно за фаворита - "сините акули" се активизираха и изравниха в 59' чрез футболиста на Лудогорец Дерой Дуарте, който получи топката от Райън Мендеш и я прати покрай Емилиано Мартинес.

Попадението е историческо - първото за дебютант срещу действащия световен шампион в елиминациите от 1938 г. насам. Тогава Норвегия вкарва на Италия.

Снимка: Reuters

"Албиселесте" се събудиха след попадението и се впуснаха в атака. В 63' Меси беше изведен сам срещу Возиня, обаче вратарят направи брилянтно спасяване. Десетина минути по-късно 40-годишният вратар отрази отлично и пряк свободен удар, изпълнен от Меси.

Двубоят навлезе в продължения, а още в 92' централният защитник Лисандро Мартинес, който преди това асистира на Меси, възстанови аванса на Аржентина - 2:1.

И когато изглеждаше, че действащият световен шампион поема контрола, Кабо Верде удари отново. В 103' Сидни Лопеш Кабрал отбеляза фамозен гол, пращайки топката в горния десен ъгъл от дистанция.

Снимка: Reuters

В 111' Аржентина взе своето след корнер - Меси центрира, Кристиан Ромеро стреля с глава, Диней Боржеш отклони и топката влетя в мрежата зад Возиня. Попадението беше записано като автогол за защитника.

СЪСТАВИТЕ

Аржентина: 23. Емилиано Мартинес - 26. Науел Молина, 13. Кристиан Ромеро, 6. Лисандро Мартинес, 25. Факундо Медина - 7. Родриго Де Пол, 20. Алексис Мак Алистър, 24. Енцо Фернандес, 16. Тиаго Алмада - 10. Лионел Меси (К), 22. Лаутаро Мартинес

Кабо Верде: 1. Возиня - 22. Стивън Морейра, 4. Роберто Лопеш, 3. Диней Боржеш, 13. Сидни Лопеш Кабрал - 6. Кевин Пина, 7. Жоване Кабрал - 14. Дерой Дуарте, 15. Ларош Дуарте, 21. Нуно Да Коща - 20. Раян Мендеш (К)

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.