Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мирослав Клозе за 7:1: След всеки гол бразилците питаха едно и също Не искахме да ги унижим, признава 12 години по-късно голмайсторът Снимка: Getty Images

12 години след един от най-вълнуващите мачове в историята на футбола, Мирослав Клозе отново се върна към спомените за разгромната победа на Германия над Бразилия с 7:1 в полуфинала на световно първенство през 2014.

Срещата, изиграна на 8 юли 2014 г. в Бело Оризонте, остава едно от най-невероятните събития в историята на Цар футбол. Германците отбелязаха четири попадения само за шест минути между 23' и 29', оставяйки домакините в пълен шок пред собствената им публика.

Снимка: Getty Images

„Това беше шок за бразилците. След всеки гол те се питаха: „Какво се случи отново? Какво се обърка?“, спомня си Клозе, който също се разписа в двубоя и подобри рекорда за най-много голове в историята на световните първенства.

Според легендарния нападател успехът не е бил резултат от случайност, а от безупречното изпълнение на тактическия план. Германците са пресирали агресивно, действали са компактно в защита и не са оставяли свободни пространства на съперника.

„Когато всеки е готов да тича за съотборника си и целият отбор работи без топка, тогава можеш да победиш всеки“, казва Клозе.

Интересен детайл от разказа му е отношението на германците към резултата. Въпреки че още преди почивката водят с 5:0, в съблекалнята не е имало празненства или самодоволство.

„При 3:0 си казахме, че трябва да продължим да играем сериозно. Никой не се опитваше да унижава съперника или да играе за шоу. Дори при 5:0 нямаше еуфория. Очаквахме Бразилия да реагира силно през второто полувреме“, разказва бившият германски национал.

Мачът остава символ на върховата ефективност на германския колектив и на една от най-болезнените вечери в историята на бразилския футбол. Няколко дни по-късно Германия спечели световната титла, побеждавайки Аржентина на финала, а разгромът над Бразилия завинаги остана известен като „Минейрасо“ – най-големият шок на модерните световни първенства.

ФАКТФАЙЛ

* Мачът се играе на 8 юли 2014 г. в Бело Оризонте.

* Германия води с 5:0 още до 29-ата минута.

* Клозе отбелязва своя 16-и гол на световни първенства и изпреварва Роналдо във вечната ранглиста.

* Бразилия е без контузения Неймар и наказания капитан Тиаго Силва.

* Победата 7:1 е най-тежкото поражение на Бразилия на световно първенство и едно от най-големите в историята на националния отбор.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.