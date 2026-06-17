Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мирослав Клозе: Меси е гений! Нямам нищо против да ме мине по голове, признателен е бившият голмайстор на Германия

Бившият нападател на германския национален отбор Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси за изравняването на рекорда му по голове на Световни първенства по футбол.

38-годишният Меси отбеляза хеттрик в мача от груповата фаза срещу Алжир (3:0). Аржентинецът вече има 16 гола на световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе.

„Нямам нищо против Меси да ме настигне по голове. Рекордите са предназначени да се подобряват. И бих се радвал, ако Меси го направи. Винаги съм бил голям фен на Меси: той е гений“, цитира "Оле" думите на Клозе.

Следващи в списъка с най-резултатни играчи на Световните първенства са бразилецът Роналдо с 15 гола, както и германецът Герд Мюлер и французинът Килиан Мбапе, които имат по 14 гола.

"Меси прави история! Няма думи, само чувства. Меси поема юздите и ги размахва мощно пред поданиците си. Толкова за оттеглянето“, гърми на първа страница "Гадзета дело спорт", а "Льо Паризиен" допълва: „Кой друг освен Лионел Меси би могъл да върне Аржентина на правилния път? Лидерът, футболният гений - това все още е той.“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.