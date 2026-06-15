Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мохамед Салах и Египет в търсене на първа победа на Мондиал "Фараоните" имат положителен баланс срещу съперника си Белгия Снимка: Getty Images

Египет все още чака първата си победа на световни футболни финали, а задачата пред „фараоните“ в откриващия им мач от група G изглежда изключително трудна.

Съперник на африканците в Сиатъл е амбициозният тим на Белгия, който влиза в турнира с впечатляваща серия от резултати.

„Червените дяволи“ преминаха през квалификациите без поражение, записвайки пет победи и три равенства.

Белгия срещу Египет

Белгийците се намират в отлична форма и са непобедени в последните си 13 срещи, като в подготвителните си мачове за Мондиала разгромиха Хърватия и Тунис с общ резултат 7:0.

Снимка: Getty Images

Селекционерът Руди Гарсия ще се надява тимът му да остави зад гърба си разочарованието от световното първенство в Катар през 2022 г., когато Белгия отпадна още в груповата фаза.

Европейската страна участва за 15-и път на световни финали – повече от всяка друга държава от Стария континент, която все още не е печелила трофея.

От своя страна Египет се завръща на най-голямата футболна сцена едва за четвърти път в историята си. „Фараоните“ си осигуриха място на Мондиала след впечатляваща квалификационна кампания, в която не допуснаха нито една загуба.

Под ръководството на легендата Хосам Хасан отборът демонстрира стабилност в защита, като запази суха мрежа в четири от последните си пет двубоя.

Въпреки това историята не е на страната на Египет. Националният тим все още няма победа на световни финали и е сред отборите с най-много изиграни мачове без успех на турнира. Последният им двубой преди началото на Мондиала завърши със загуба с 1:2 от Бразилия.

Снимка: Getty Images

Любопитното е, че Египет има положителен баланс в преките сблъсъци срещу Белгия. Африканците са спечелили три от досегашните четири срещи между двата отбора, но предстоящият двубой ще бъде първият им официален сблъсък на голям международен форум.

Може ли Мохамед Салах да изведе страната си до първа победа на световно първенство или Белгия ще зарадва своите фенове с категоричен успех?

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