Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Голмайсторът на САЩ станал американец по... случайност Фоларин Балогун изобщо не трябвало да се ражда на американска земя Снимка: Reuters

За втори път в историята си САЩ е домакин на световно първенство по футбол! Преди 32 години България изживя своето "Лудо американско лято" и тимът ни стана четвърти в света, а сега 48 отбора се надяват поне да достигнат това място.

Този път Мондиалът е разделен между три страни - САЩ, Канада и Мексико, а отборите им ще направят всичко възможно да зарадват феновете си. Най-категорична победа в първия кръг постигна американският тим, който се справи с Парагвай след 4:1.

Два гола бяха дело на Фоларин Балогун, който се превърна в големия герой на вечерта. Но в биографията му има един интересен момент. Той изобщо не е трябвало да бъде американец.

По случайност

Нападателят е роден на 3 юли 2001 г. в Бруклин, Ню Йорк. Родителите му са от нигерийски произход и живеят в Лондон.

Снимка: Reuters

Когато майка му е в седмия месец, семейството гостува отвъд Океана. При опит да се върнат в дома си, властите в САЩ издават забрана на бъдещата майка да пътува, защото вече е в напреднал етап на бременността.

Така семейството остава в Ню Йорк, а Фоларин се ражда в местната болница.

По месторождение бъдещият футболист получава американско гражданство, а когато е на два месеца с майка му и баща му се завръщат в Лондон, където той прекарва детството си.

Кариерата

Балогун започва да тренира футбол в местния клуб, а на 8-годишна възраст е забелязан от скаутите на Арсенал.

Снимка: Reuters

През октомври 2020 г. той прави своя дебют за "артилеристите" в мача срещу Дъндоук в Лига Европа, а през ноември вкарва и първия си гол на такова ниво - във вратата на Молде.

Следват периоди под наем в Мидълзбро и френския Реймс.

През 2023 г. нападателят преминава в Монако, където до момента има 24 гола в 72 мача.

Национални отбори

Балогун има право да играе за три национални отбора - на САЩ, на Нигерия и на Англия.

Снимка: Reuters

Той играе в тимовете до 17, 18, 20 и 21 години на европейската страна, а през 2023 г. окончателно избира да представлява САЩ.

До момента той има 11 гола в 28 мача за страната, в която се роди... по случайност!