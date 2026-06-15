Расист ли е съдията на Германия - Кюрасао?

Един жест изправи на нокти Световната футболна централа в разгара на световното първенство по футбол!

По време на представянето на съдийската бригада в стаята за видеоповторения преди разгрома със 7:1 на Германия над Кюрасао, един от професионалистите - австралиецът Шон Еванс сви пръстите си по специфичен начин.

Именно това провокира започване на разследване от страна на ФИФА.

Расизъм или шега?

Еванс направи кръг с палец и показалец, а останалите си пръсти изпъна.

Според няколко интернет портала, този жест е препратка към идеята за превъзходството на бялата раса и говори категорично за расизъм.

Пръстите трябва да обрисуват първите букви на фразата "White Power" - бяла сила.

Друг обаче е ракурсът от съвременна гледна точка.

Феновете смятат същия жест за част от забавна игра, при която, ако го видиш, направилият го има право да те удари.

Разследване

Все пак от ФИФА не оставиха нещата така.

Световната федерация е започнала разследване по обстоятелствата, като това не е първият път, в който жестът се появява на големи спортни събития.

На олимпийските игри в Париж през 2024 г. акредитацията на служител на Олимпийското радио бе отнета заради показването на същата комбинация от пръсти по време на прякото предаване от надпреварата по скейтборд.

Самият Еванс е рефер в най-високото ниво на австралийския футбол и за него това е първи наряд на световно първенство.