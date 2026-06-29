Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Момчето, което играеше футбол само през лятото - кой е героят на Канада? Вечерта на Стивън Еустакио Снимка: Reuters

От замръзналите игрища на Онтарио до голямата сцена на световното първенство – Стивън Еустакио изминава път, който малцина могат да си представят.

Роден в Лиймингтън, провинция Онтарио, в семейство на португалски имигранти, той прекарва детството си между две култури и две идентичности.

Първите му футболни спомени са свързани не с препълнени стадиони, а със суровите канадски зими, които често го принуждават да оставя топката в мазето за месеци. Самият Еустакио признава, че като дете е играл основно през лятото, защото студът правел тренировките почти невъзможни.

Снимка: Reuters

На 11-годишна възраст семейството му се премества в Португалия – страна, която се превръща в неговия футболен дом. Там той преминава през дългия и труден път на професионалния футбол, далеч от блясъка на големите клубове. Стъпка по стъпка, през по-малки отбори и години на упорит труд, Еустакио си проправя път до един от европейските грандове – Порто.

ъпреки че е представлявал Португалия на младежко ниво и е бил близо до възможността да облече екипа на европейския шампион, полузащитникът избира да остане верен на корените си и на страната, в която е роден.

Снимка: Reuters

На Мондиал 2026 именно Еустакио се превърна в големия герой на Канада. Победният му гол срещу Южна Африка осигури място на „кленовите листа“ в осминафиналите и донесе един от най-паметните моменти в историята на канадския футбол.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.