Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Канада е първият осминафиналист на Мондиал 2026 "Кленовите листа" сломиха Южна Африка с късен гол Снимка: Reuters

Отборът на един от домакините - Канада, е първият осминафиналист на Мондиал 2026! "Кленовите листа" сразиха Южна Африка с 1:0 в Калифорния.

Победното попадение на СоуФай Стейдиъм отбеляза Стивън Еустакио във втората минута от петте добавено време.

Полузщитникът на местния ФК Лос Анджелис стана третият играч от Мейджър Лийг Сокър (МЛС) на САЩ, и Канада, реализирал гол в елиминациите на мондиал. На два пъти това направи легендата на "янките" Лендън Донован, а веднъж - Брайън МакБрайд.

Снимка: Reuters

Тази вечер селекцията на Джеси Марш доминираше срещу Бафана Бафана и само петте спасявания на вратаря Ронуен Уилямс и пропуските в черно запазваха нулевото равенство.

Тежка задача пред домакина

Така Канада продължава напред, където очаква Нидерландия или Мароко. В потока са още Германия, Парагвай, Франция, Швеция, Португалия, Хърватия, САЩ, Босна и Херцеговина, Белгия и Сенегал.

Днес Канада записа дебютния си успех в елиминациите на световни финали. Тимът стана и първият, който го постига с гол в добавеното време на втората част.

"Кленовите листа" отстъпиха с 1:2 на Швейцария в последния кръг от основната фаза, но сега спазиха традицията да не губят два поредни двубоя откакто Марш застана начело през 2024 г.

Снимка: Reuters

СЪСТАВИТЕ

ЮЖНА АФРИКА: 1. Ронуен Уилямс – 20. Кулисо Мудау, 21. Име Окон, 14. Мбекезели Мбокази, 6. Обри Модиба – 13. Сфефело Ситоле, 4. Тебохо Мокоена – 7. Освин Аполис, 10. Релебохиле Мофокенг, 12. Тапело Масеко - 17. Евидънс Макгопа

КАНАДА: 16. Максим Крепо - 2. Алистър Джонстън, 13. Мойз Бомбито, 13. Дерек Корнелиъс, 22. Ричи Ларея – 7. Стивън Еустакио, 25. Нейтън Салиба, 11. Лиъм Милър - 12. Тани Олувасей, 10. Джонатан Дейвид , 17. Тейджън Бюканън

Снимка: Reuters

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