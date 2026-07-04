Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация На Мондиала: Чакат Неймар в игра, той е на... детски рожден ден (ВИДЕО) Бразилската звезда вдигна парти за празника на втората си дъщеричка

Ако има по-непредвидимо нещо от кариерата на Неймар на този свят, то това е... личният му живот!

Бивши, настоящи, четири деца и пето на път - всички те следят звездата на Бразилия по време на мачовете му на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Лошата новина за селекционера на тима Карло Анчелоти е, че Неймар не играе. Звездата не е в кондиция, контузията преди световното му пречи да е на познатото ниво.

Добрата новина на футболиста е, че... има време за семейството си.

Празник

Някъде между тренировките Неймар намери време да организира приказно парти за дъщеричката си Хелена, която стана на 2 години.

Нейната майка е бразилският модел Аманда Кимбърли, с която футболистът имаше кратка връзка, докато "титулярната" му половинка Бруна бе бременна с първата му дъщеря Мави. След раждането на Хелена Неймар призна детето и се грижи за нея наравно с другите си наследници.

Това си личи и по партито - музика, танци, балони, басейн, дори Рапунцел имаше на празненството.

"Хелена на 2 години! Нека Господ те напътства по пътя и ти даде много здраве, за да имаш време за много игри. Ще направя всичко възможно, за да си щастлива! Татко те обича много!", написа Неймар.

От кадрите се вижда, че на партито е и другата дъщеричка на Неймар - Мави. Там е и синът му Давид Лука, който е на 15 години, а негова майка е трета жена - Карол Ногейра Дантас, с която футболистът имаше връзка още преди да заиграе в Барселона и звездата му да изгрее за световния футбол.

Разбирателство и не съвсем

Всъщност настоящата половинка на Неймар - Бруна, е бременна с трето дете. През 2024 г. тя роди още едно момиче - Мел, а сега двойката е в очакване на... още една принцеса!

Преди Мондиала се заговори, че Бруна е категорично против заедно със свитата на Неймар да пътува и майката на Хелена Аманда. Тя обаче няма против Карол (майката на Давид Луис) и двете дори се показаха заедно в частния самолет на звездата.

Дали тези партита и подкрепата на голямото му семейство ще помогнат на Ней все пак да се докаже като лидер на Бразилия, ще видим още утре, 5 юли. Тогава Селесао се изправя срещу Норвегия в осминафинал на Мондиала. Мачът е от 23:00 ч. българско време.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.