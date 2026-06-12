Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Бразилия в паника: Неймар не е готов да играе!? Звездата вероятно ще пропусне всички мачове от груповата фаза на Мондиал 2026

Бразилският национал Неймар получи повиквателна за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада от треньора Карло Анчелоти, въпреки че преди това се бореше с различни контузии и беше извън форма, а сега това може да струва скъпо на "златистите".

Журналистът на Teledeporte Нико Диас Менендеш съобщи, че опитният бразилски футболист може да пропусне цялата групова фаза на най-чакания турнир в цял свят.

Въпреки че се спекулираше, че Неймар би трябвало да е готов за втория мач от Мондиал 2026, здравословното му състояние не се е подобрило според очакванията на лекарите.

Поради сериозната ситуация, медицинският екип на Бразилия няма да рискува завръщането на един от най-важните играчи в националния отбор.