НА ЖИВО: Франция - Швеция (0:0)

20' - В последвалата атака Килиан Мбапе вкара, но страничния съдия вдигна флага си за засада на французина.

19' - Страхотен пробив на Брадли Баркола, който се оказа на стрелкова позиция в наказателното поле, но ударът му бе разочароващ.

3' - Пърив удар в мача. Александър Исак стреля от границата на наказателното поле, но точно в обсега на Майк Менян.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

Франция: 16. Майк Менян – 5. Жул Кунде, 4. Дайо Упамекано, 17. Уилям Салиба, 3. Люка Дин – 14. Адриен Рабио, 8. Орелиен Чуамени – 7. Усман Дембеле, 11. Майкъл Олисе, 12. Брадли Баркола – 10. Килиан Мбапе (К)

Швеция: 1. Якоб Зетерстрьом - 2. Густаф Лагербилке, 3. Виктор Линдельоф (К), 5. Габриел Гудмундсон, 8. Даниел Свенсон, 24. Елиот Строуд - 18. Ясин Аяри, 7. Лукас Бергвал, 11. Антъни Еланга - 17. Виктор Гьокереш, 9. Александър Исак

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