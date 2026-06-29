Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Германия - Парагвай (0:1) Следете с нас втория мач от елиминациите на световното първенство днес!

48' - Нова опасност пред Мануел Нойер. Хулио Енсисо пропусна златна възможност да направи резултата 2:0. Кимих подари топката на голмайстора на Парагвай, който обаче отправи удара си право в немския страж.

Снимка: Reuters

45' - Начало на второто полувреме!

КРАЙ НА ПЪРВАТА ЧАСТ! Германия е на 45 минути от срамно отпадане от Мондиал 2026. Въпреки огромното предимство в притежанието на топката Парагвай удържа на натиска и в края поведе в резултата.

Снимка: Reuters

45'+2 - Първата истинска опасност пред вратата на Парагвай. След центриране на Лирой Сане, Йошуа Кимих пое топката на опасна позиция в наказателното поле и отправи удар, който обаче се оказа право в ръцете на Орландо Хил.

42' - ГОЛ ЗА ПАРАГВАЙ! С първата си атака от самото начало на мача парагвайците шокират Германия. Един от най-ниските футболисти на терена Хулио Енсисо засече центриране с глава и откри резултата!

Снимка: Reuters

30' - Здрава битка в Масачузетс. "Маншафта" атакува, но Парагвай е построил истинска бетонна стена пред вратата си!

15' - Резултатът остава непроменен. Без сериозни опасности пред нито една от двете врати.

Снимка: Reuters

2' - Инфарктна ситуация пред вратата на Германия! Секунди след първия съдийски сигнал Мануел Нойер се наложи да направи първата си намеса в мача. При центриране от корнер Жуниор Алварес отправи удар, отразен от стража на Байерн Мюнхен.

1' - Начало на мача!

Стартови състави:

ГЕРМАНИЯ:

1 Мануел Нойер

6. Йозуа Кимих (К), 2. Антонио Рюдигер, 4. Йонатан Та, 18. Натаниел Браун

23. Феликс Нмеча, 5. Александър Павлович

19. Лерой Сане, 7. Кай Хаверц, 17. Флориан Вирц

26. Дениз Ундав

ПАРАГВАЙ:

12. Орландо Хил

4. Хуан Касерес, 6. Жуниор Алонсо, 15. Густаво Гомес (К), 13. Хосе Канале

16. Дамиан Бобадия, 10. Мигел Алмирон, 14. Андрес Кубас, 23. Матиас Галарса, 19. Хулио Енсисо

21. Габриел Авалос

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.