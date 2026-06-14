Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Бразилия и Мароко взеха по точка Следете с нас двубоя от Мондиал 2026 Снимка: BBC

90+11' - Край на мача.

90' - 10 минути е добавеното време.

78' - Винисиус проби по левия фланг и намери Рафиня, чийто плътен удар не създаде трудност за мароканския страж.

Снимка: Reuters

70' - Скучна втора част на МетЛайф Стейдиъм в Ню Джърси до момента.

46' - Начало на второто полувреме.

45+5' - Край на първата част.

45+2' - Ножичен удар на Лукас Пакета беше избит в корнер, който не доведе до голова ситуация.

45' - 4 минути е добавеното време на първата част.

43' - Жълт картон и за Роджер Ибанес от Селесао.

37' - Първи жълт картон в мача. Той е за Каземиро от Бразилия.

32' - ГООООООООООООЛ! Бразилия изравни! Винисиус бе точен за 1:1. Звездата на Реал Мадрид прати топката в горния десен ъгъл след подаване на Бруно Гимараес.

21' - ГООООООООООООЛ! 1:0 за Мароко! Исмаел Сайбари получи страхотен пас от Браим Диас и преодоля елегантно Алисон. Снимка: Reuters

19' - Рафиня опита да изведе Винисиус, но топката беше избита в корнер, който не доведе до опасност пред Ясин Боно.

14' - Шанс за Бразилия, открил се пред Игор Тиаго. Бившият таран на Лудогорец обаче не успя да отиграе. Камерите показаха реакцията на легендите Роналдо Назарио, Роберто Карлос и Кака в трибуните при пропуска.

1' - Начало на двубоя.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

ПРЕВЮ

Сблъсъкът между петкратния световен шампион Бразилия и най-силния африкански тим - Мароко, обещава да бъде най-интригуващият от началото на Мондиал 2026.

Двата тима са се срещали три пъти в исторически план, като Селесао е спечелил два пъти - с 2:0 в приятелски мач през 1997 г. и с 3:0 в груповата фаза на Мондиал 1998. Мароко обаче се наложи с 2:1 в контрола през 2023 г., превръщайки се в единствения арабски отбор, побеждавал бразилците.

Тази вечер е на два дебюта - на легендата Карло Анчелоти като треньор на световни финали, и на избрания от него да води атаката на Бразилия - Игор Тиаго. Ще успее ли бившата звезда на Лудогорец да открие головата си сметка на мондиал - предстои да разберем!

Снимка: Reuters

Съставите

Бразилия: 1. Алисон, 16. Дъглас Сантос, 3. Габриел, 6. Маркиньос, 24. Роджер Ибанес, 5. Каземиро, 8. Бруно Гимараес, 20. Лукас Пакета, 11. Рафиня, 7. Винисиус Жуниор, 25. Игор Тиаго

Мароко: 1. Боно, 3. Нусаир Мазрауи, 18. Шади Риад, 14. Иса Диоп, 2. Ашраф Хакими, 24. Нийл Ел Айнауи, 6. Аюб Буади, 8. Азедин Унахи, 23. Билал Ел Ханус, 10. Браим Диас, 11. Исмаел Сайбари