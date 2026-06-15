Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Кот д'Ивоар - Еквадор 1:0 Следете с нас двубоя от Мондиал 2026

90' - 7 минути е добавеното време.

90' - ГООООООООООЛ! 1:0 за Кот д'Ивоар! Резервата Амад Диало отбеляза след контраатака.

69' - Топовен удар на Гонсало Плата, но право в стража Яхия Фофана, който отрази.

52' - ГРЕДА и за котдивоарците. Ели Уаи нямаше късмет.

Снимка: Reuters

46' - Начало на второто полувреме.

45+5' - Край на първата част.

45' - 4 минути е добавеното време.

Снимка: Reuters

30' - ГРЕДА и на Алан Минда от южноамериканците.

23' - ГРЕДА за Еквадор след изстрел на Йон Йебоа.

11' - Първа чиста голова възможност. Тя се откри пред Енер Валенсия от еквадорците, който обаче стреля над вратата.

1' - Начало на мача във Филаделфия (САЩ).

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

Снимка: Reuters

Съставите

КОТ‘ДИВОАР: 1. Яхия Фофана - 17. Гела Дуе, 5. Уилфред Синго, 20. Емануел Агбаду, 3. Гислаин Конан – 6. Секо Фофана, 8. Франк Кесие (К) - 19. Никола Пепе, 24. Базума Туре, 11. Ян Диоманде - 12. Ели Уаи

ЕКВАДОР: 1. Ернан Галиндес - 6. Уилиан Пачо, 4. Йоел Ордоньес, 3. Пиеро Инкапие – 14. Алан Минда, 21.Алан Франко, 23. Мойсес Кайседо, 15 Педро Вите - 19. Гонсало Плата, 13. Енер Валенсия (К), 9. Йон Йебоа