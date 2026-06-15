Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кот д'Ивоар нокаутира Еквадор в края Гредите не позволиха голово шоу на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Гол в последната минута от редовното време донесе победата на Кот д'Ивоар срещу Еквадор в интригуващ мач от група 5 на световното първенство.

Африканците спечелиха с 1:0 във Филаделфия (САЩ), а в герой за тима на Емерс Фае се превърна влезлият като смяна Амад Диало, който се разписа при контраатака след подаване на Уилфред Синго.

Попадението е под №7 за играча на Манчестър Юнайтед с националната фланелка. Диало донесе на Кот д'Ивоар и престижния успех с 2:1 над Франция в приятелски мач по-рано този месец.

Снимка: Reuters

Греда, греда и пак греда

Мачът на ст. Линкълн Файненшъл Фийлд предложи неспирни атаки и много битка. Гредите обаче не позволиха да има голово шоу.

Преди почивката на два пъти те спряха еквадорците - при удари на Йон Йебоа и Алан Минда, а през втората част късмет нямаше Ели Уаи от Кот д'Ивоар.

В крайна сметка котдивоарците изковаха трите точки и излизат втори в група 5. Лидер е фаворитът Германия, който разпиля със 7:1 аутсайдера-дебютант Кюрасао.

Снимка: Reuters

СЪСТАВИТЕ

КОТ‘ДИВОАР: 1. Яхия Фофана - 17. Гела Дуе, 5. Уилфред Синго, 20. Емануел Агбаду, 3. Гислаин Конан – 6. Секо Фофана, 8. Франк Кесие (К) - 19. Никола Пепе, 24. Базума Туре, 11. Ян Диоманде - 12. Ели Уаи

ЕКВАДОР: 1. Ернан Галиндес - 6. Уилиан Пачо, 4. Йоел Ордоньес, 3. Пиеро Инкапие – 14. Алан Минда, 21.Алан Франко, 23. Мойсес Кайседо, 15 Педро Вите - 19. Гонсало Плата, 13. Енер Валенсия (К), 9. Йон Йебоа