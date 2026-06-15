Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Самураите" не преклониха глава пред Нидерландия Япония се добра до точка в първия си мач на Мондиал 2026 Снимка: Reuters

Нидерландия и Япония направиха 2:2 в двубой от група 6 на Мондиал 2026.

На AT&T Стейдиъм в Арлингтън (САЩ), "лалетата" повеждаха на два пъти - първо чрез капитана си Върджил ван Дайк в 51', а после с попадение на Крисенсио Съмървил в 64'. но "самураите" не се предадоха и измъкнаха точка с голове на Кейто Накамура в 57' и Дайчи Камада в 88'.

Така за първи път в историята Нидерландия не спечели мач на световно първенство, в който на два пъти излиза напред в резултата.

Снимка: Reuters

Ван Дайк не стигна

Със своите 34 години и 341 дни Върджил ван Дайк влезе в историята като втория най-възрастен автор на гол за страната на мондиал.

Пред него е единствено Джовани ван Бронкхорст, който се разписа при 3:2 срещу Уругвай в полуфиналите в Южна Африка през 2010 г. Тогава той беше на 35 години и 341 дни.

В другия мач от група 6 на Мондиал 2026 в 05:00 ч. се сблъскват отборите на Швеция и Тунис.

Снимка: Reuters

СЪСТАВИТЕ

Нидерландия: 1. Барт Вербруген, 6. Ян Пол ван Хеке, 4. Върджил ван Дайк, 15. Мики ван де Вен, 22. Дензъл Дъмфрис, 14. Тижани Райндерс, 8. Райън Гравенберх, 21. Френки де Йонг, 24. Крисенсио Съмървил, 11. Коди Гакпо, 18. Дониел Мален

Япония: 1. Зион Сузуки, 21. Хироки Ито, 3. Шого Танигучи, 16. Цуйоши Уатанабе, 13. Кейто Накамура, 24. Каишу Сано, 15. Дайчи Камада, 10. Рицу Доан, 11. Дайзен Маеда, 8. Такефуса Кубо, 18. Аясе Уеда