"Самураите" не преклониха глава пред Нидерландия
Япония се добра до точка в първия си мач на Мондиал 2026
Нидерландия и Япония направиха 2:2 в двубой от група 6 на Мондиал 2026.
На AT&T Стейдиъм в Арлингтън (САЩ), "лалетата" повеждаха на два пъти - първо чрез капитана си Върджил ван Дайк в 51', а после с попадение на Крисенсио Съмървил в 64'. но "самураите" не се предадоха и измъкнаха точка с голове на Кейто Накамура в 57' и Дайчи Камада в 88'.
Така за първи път в историята Нидерландия не спечели мач на световно първенство, в който на два пъти излиза напред в резултата.
Ван Дайк не стигна
Със своите 34 години и 341 дни Върджил ван Дайк влезе в историята като втория най-възрастен автор на гол за страната на мондиал.
Пред него е единствено Джовани ван Бронкхорст, който се разписа при 3:2 срещу Уругвай в полуфиналите в Южна Африка през 2010 г. Тогава той беше на 35 години и 341 дни.
В другия мач от група 6 на Мондиал 2026 в 05:00 ч. се сблъскват отборите на Швеция и Тунис.
СЪСТАВИТЕ
Нидерландия: 1. Барт Вербруген, 6. Ян Пол ван Хеке, 4. Върджил ван Дайк, 15. Мики ван де Вен, 22. Дензъл Дъмфрис, 14. Тижани Райндерс, 8. Райън Гравенберх, 21. Френки де Йонг, 24. Крисенсио Съмървил, 11. Коди Гакпо, 18. Дониел Мален
Япония: 1. Зион Сузуки, 21. Хироки Ито, 3. Шого Танигучи, 16. Цуйоши Уатанабе, 13. Кейто Накамура, 24. Каишу Сано, 15. Дайчи Камада, 10. Рицу Доан, 11. Дайзен Маеда, 8. Такефуса Кубо, 18. Аясе Уеда