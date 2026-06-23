Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Най-тежките дни за семейството на Меси: Какво се случва с баща му? Футболът за кратко беше спрял... Снимка: Getty Images

Лионел Меси отново влезе в историята, след като изведе Аржентина до победа над Австрия и се превърна в голмайстор №1 на световни първенства. Но денят за него стана още по-специален с новина извън терена.

Според медии в Аржентина баща му Хорхе Меси е изписан от болница. След период на притеснение и противоречива информация за здравословното му състояние, семейството е потвърдило, че той вече се е завърнал у дома в Росарио.

No paran las buenas noticias: Jorge Messi fue dado DE ALTA y ya se encuentra en casa con sus familiares



Vía @AngeldebritoOk pic.twitter.com/f5Fhf1oj0e — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

Журналистът Анхел де Брито съобщава, че Хорхе Меси е напуснал лечебното заведение и продължава възстановяването си в родния град. Новината е потвърдена и от Селия Масе — майката на звездата, която заявява кратко: „Слава Богу, Хорхе е по-добре.“

След тревожните дни семейството на Меси най-после получава успокоение, а самият футболист е по-спокоен преди последния мач от груповата фаза срещу Йордания, след като вече има пет гола в два мача на турнира.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.