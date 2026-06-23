Най-тежките дни за семейството на Меси: Какво се случва с баща му?
Футболът за кратко беше спрял...
Лионел Меси отново влезе в историята, след като изведе Аржентина до победа над Австрия и се превърна в голмайстор №1 на световни първенства. Но денят за него стана още по-специален с новина извън терена.
Според медии в Аржентина баща му Хорхе Меси е изписан от болница. След период на притеснение и противоречива информация за здравословното му състояние, семейството е потвърдило, че той вече се е завърнал у дома в Росарио.
No paran las buenas noticias: Jorge Messi fue dado DE ALTA y ya se encuentra en casa con sus familiares— PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026
Vía @AngeldebritoOk pic.twitter.com/f5Fhf1oj0e
Журналистът Анхел де Брито съобщава, че Хорхе Меси е напуснал лечебното заведение и продължава възстановяването си в родния град. Новината е потвърдена и от Селия Масе — майката на звездата, която заявява кратко: „Слава Богу, Хорхе е по-добре.“
След тревожните дни семейството на Меси най-после получава успокоение, а самият футболист е по-спокоен преди последния мач от груповата фаза срещу Йордания, след като вече има пет гола в два мача на турнира.
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