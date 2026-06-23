Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лионел Меси: Бог вече ми даде всичко Остава смирен и след поредния рекорд Снимка: Reuters

Лионел Меси отново беше големият герой за Аржентина. С двата си гола при победата с 2:0 над Австрия той не само помогна на отбора да си осигури място напред в турнира, но и затвърди статута си на една от най-великите фигури в историята.

След срещата капитанът на "албиселесте" говори със смирение, благодарност и признателност към отбора, феновете и живота, който му е дал толкова много.

„Важното беше да се класираме. Ние сме Аржентина и нашата цел е да печелим всеки мач“, заяви Меси, който на 24 юни ще навърши 39 години.

Въпреки личните си успехи, той насочи вниманието към колектива и специалната връзка между отбора и привържениците: „Когато се събираме, ние сме щастливи да играем и да печелим, да бъдем заедно и да носим радост на хората.“

Аржентинската звезда призна, че изпитва турнира по различен начин и цени всеки момент на терена:

„Преживявам това по специален начин, наслаждавам се на играта и се забавлявам на терена.“

След мача Меси не скри и умората си след огромните усилия:

„Никога не съм си представял, че ще започна по този начин. Уморен съм, но съм щастлив от резултата и от приноса на всички.“

Снимка: Reuters

Особено емоционален беше, когато говори за здравето си и за късмета да премине през кариерата си без тежки контузии:

„Слава Богу, имах късмета да не получа сериозни контузии и никога да не се наложи да се подложа на операция.“

На прага на поредния си рожден ден Меси показа колко благодарен е за всичко, което е получил:

„Не мога да искам от Бог нищо повече. Той ми е дал всичко в спорта. Единственото, което мога да поискам, е здраве за мен и семейството ми.“

А на въпроса дали мечтае за втора световна титла с Аржентина, отговорът му беше изпълнен със смирение:

„Честно казано, това би било твърде много да искам от Бог. Това, което Той вече ми е дал, е повече от достатъчно. Сега е мой ред да му се наслаждавам и да продължа да се боря с тази група, която винаги дава всичко от себе си.“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.