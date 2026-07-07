Сълзите на безсмъртния

Никой не беше вкарвал на шест световни първенства преди него. Той е най-резултатният играч в историята на европейските първенства за всички времена и единственият играч, вкарал в пет от тях.

Той е златото на Реал Мадрид и е безценна част от 124-годишна история на клуба, с 451 гола. Неговите 17 гола (в 11 мача) през сезон 2013/14 са рекорд за всички времена за една кампания в Шампионската лига.

Той е рекордьорът, гигантът с пет награди „Златна топка“, кралят на головете.

Той има 976 попадения в кариера, която се надява да завърши с повече от 1000.

Той е жива история и ще продължи да бъде, ще продължи да я пише. Защото Кристиано Роналдо не се пенсионира („Ще го направя, когато аз искам, не когато другите искат“), нито обяви пенсионирането си от националния отбор, но се сбогува със световното първенство. И го прави, въпреки че живее на футболния връх Олимп, по възможно най-човешкия начин - със сълзи. Защото легендите, колкото и велики да са, също плачат. И Кристиано го направи снощи.

Той можеше да бъде главният герой в неговия „последен танц“. Не на терена. Вината беше на Испания. Отбор, който го минимизира. Почти не застраши Унай Симон, ключът към всичко...

Кристиано Роналдо, повече от 20 години след първия си мач, изигра последния си мач от световното първенство. И си тръгна така, както пристигна - със статистика. „Не се справям чак толкова зле“, каза той.

И не беше, защото затваря последния си световен турнир с още три гола. Довеждайки резултата си до 11 гола в 27 мача, 23 години след дебюта си в Кьолн срещу Ангола през лятото на 2006 г., носейки №17.

Сега той се сбогува с №7, номер, който резонираше из целия стадион на AT&T. Легендарен номер, който CR7 е направил свой. „Кристиано няма да бъде по-малко Кристиано, ако спечели или не спечели световно първенство...“. Светлините угасват. Сълзите остават.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.