Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Испания е повече от Кристиано Роналдо! "Ла Фурия" е на 1/4-финал

Испания се класира за 1/4-финалите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада! "Ла Фурия" удари Португалия с 1:0 във вероятно последния мач на Кристиано Роналдо за националния отбор на "мореплавателите"!

Героят за „Ла Фурия Роха“ се оказа Микел Мерино, който се разписа в първата минута на добавеното време.

Снимка: Reuters

Още в началото испанците показаха по-голяма активност. В 3' Микел Оярсабал отправи опасен удар, но Диого Коща реагира навреме и запази равенството.

Португалците отвърнаха чрез Жоао Кансело, чийто шут не намери целта. Малко след това Дани Олмо изведе Оярсабал на отлична позиция, но нападателят не успя да преодолее вратаря.

Двубоят продължи на високо темпо и пред двете врати. Кристиано Роналдо също опита да изненада Унай Симон, но испанският страж бе на мястото си. В средата на първата част Диого Коща направи две впечатляващи спасявания след удари на Ламин Ямал и Алехандро Баена, като по този начин запази резултата непроменен.

С напредването на полувремето натискът на Испания се засилваше. Педри и Олмо създадоха още няколко опасни ситуации, но португалският вратар продължи да бъде непреодолим. От другата страна Роналдо и Нуно Мендеш също застрашиха испанската врата, като при една от ситуациите топката срещна напречната греда.

След почивката Нуно Мендеш получи контузия и бе заменен принудително. Въпреки това тимът не позволи на съперника лесно да стига до чисти положения.

Снимка: Reuters

В заключителните минути напрежението нарасна. Испанците поискаха дузпа за игра с ръка на Ренато Вейга, но съдията остана безмълвен. Когато изглеждаше, че срещата върви към равенство, Испания нанесе своя удар.

В първата минута на добавеното време Феран Торес намери с отлично подаване Микел Мерино зад защитата. Халфът овладя и с прецизен удар не остави шанс на Диого Коща, изпращайки топката в мрежата за 1:0.

Португалците хвърлиха всички сили в търсене на изравнително попадение, но времето не им достигна. Най-близо до гол беше Бернардо Силва, чийто удар с глава премина съвсем близо до напречната греда. Така Испания се поздрави с успех след драматичен завършек и гол в самия край на двубоя.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.