Неочаквана трагедия: Национал почина след участието си на Мондиал 2026
Джейдън Адамс издъхна едва на 25
Южноафриканският футбол е в траур след неочакваната смърт на национала Джейдън Адамс. Полузащитникът на Мамелъди Съндаунс е починал само седмици след участието си на световното първенство, което продължава в САЩ, Мексико и Канада.
25-годишният футболист бе сред титулярите на Южна Африка в първите два двубоя от шампионата на планетата. Той имаше 9 срещи с националната фланелка и бе смятан за един от перспективните играчи в състава на „Бафана Бафана“.
Тъжната новина идва малко след като Адамс публикува снимка със своята приятелка Акуила в социалните мрежи. Ден по-рано тя също сподели общ техен кадър, без нищо да подсказва за последвалата трагедия. Смъртта му предизвика силен отзвук сред фенове, футболисти и клубове.
Профсъюзът на южноафриканските футболисти изрази дълбоката си скръб с официална позиция, в която подчерта, че Адамс е представил страната си на Мондиал 2026 с чест, смелост и огромна отдаденост. От организацията определиха загубата като тежък удар за неговото семейство, съотборници, клубове и за целия южноафрикански футбол, като отправиха искрени съболезнования към всички негови близки.
Миналото лято Адамс премина от Стеленбош в шампиона Мамелъди Съндаунс, а дебютът му за националния отбор дойде през 2024 г.
На Мондиал 2026 халфът започна като титуляр при поражението с 0:2 от Мексико в откриващия мач, а във втория двубой бе заменен на почивката при равенството 1:1 срещу Чехия. В третата среща се появи като резерва при успеха над Южна Корея, който осигури класиране за елиминационната фаза.
Последният му мач с националната фланелка остана този на турнира, тъй като не взе участие при отпадането на Южна Африка срещу съдомакина Канада на 28 юни.
Подробности за смъртта му на този етап не се съобщават.
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