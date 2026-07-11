Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Неочаквана трагедия: Национал почина след участието си на Мондиал 2026 Джейдън Адамс издъхна едва на 25 Снимка: Reuters

Южноафриканският футбол е в траур след неочакваната смърт на национала Джейдън Адамс. Полузащитникът на Мамелъди Съндаунс е починал само седмици след участието си на световното първенство, което продължава в САЩ, Мексико и Канада.

25-годишният футболист бе сред титулярите на Южна Африка в първите два двубоя от шампионата на планетата. Той имаше 9 срещи с националната фланелка и бе смятан за един от перспективните играчи в състава на „Бафана Бафана“.

Тъжната новина идва малко след като Адамс публикува снимка със своята приятелка Акуила в социалните мрежи. Ден по-рано тя също сподели общ техен кадър, без нищо да подсказва за последвалата трагедия. Смъртта му предизвика силен отзвук сред фенове, футболисти и клубове.

Снимка: Reuters

Профсъюзът на южноафриканските футболисти изрази дълбоката си скръб с официална позиция, в която подчерта, че Адамс е представил страната си на Мондиал 2026 с чест, смелост и огромна отдаденост. От организацията определиха загубата като тежък удар за неговото семейство, съотборници, клубове и за целия южноафрикански футбол, като отправиха искрени съболезнования към всички негови близки.

Миналото лято Адамс премина от Стеленбош в шампиона Мамелъди Съндаунс, а дебютът му за националния отбор дойде през 2024 г.

На Мондиал 2026 халфът започна като титуляр при поражението с 0:2 от Мексико в откриващия мач, а във втория двубой бе заменен на почивката при равенството 1:1 срещу Чехия. В третата среща се появи като резерва при успеха над Южна Корея, който осигури класиране за елиминационната фаза.

Снимка: Reuters

Последният му мач с националната фланелка остана този на турнира, тъй като не взе участие при отпадането на Южна Африка срещу съдомакина Канада на 28 юни.

Подробности за смъртта му на този етап не се съобщават.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.